İş İnsanı İlker Görgülü\'den Kimsesiz Çocuklar İçin Önemli Proje

Ekonomi

Geçtiğimiz hafta temeli atılan bu projeyle ilgili açıklama yapan İlker Görgülü, bu projeye başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Yıllardır hayalim olan projelerden biriydi bu. Nihayet adım atıp bu projeye başlayabildik," dedi. Bu projeyi gerçekleştirmek için büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Görgülü, uzun yıllardır sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle tanınıyordu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde inşaatı süren bu yapı, tamamlandığında kimsesiz çocukların eğitim, barınma ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir kompleks olacak. Projenin eğitim kısmında çocuklara kaliteli eğitim verilmesi hedeflenirken, sosyal tesisler bölümü ise çocukların çeşitli sosyal aktivitelerde bulunabileceği alanlar sunacak. Konaklama alanları ise çocukların güvenli ve rahat bir ortamda yaşamalarını sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Görgülü, bu yapının yalnızca kimsesiz çocuklar için değil, aynı zamanda toplumun diğer kesimleri için de örnek teşkil etmesini umduklarını ifade etti. Projenin finansmanı ve yönetimi konusunda birçok destekçinin olduğunu belirten Görgülü, "Bu projeyi hayata geçirirken birçok kişi ve kuruluşun desteğini aldık. Amacımız, çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak," dedi.

İlker Görgülü'nün başlattığı bu proje, İstanbul'da kimsesiz çocuklar için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğitim, sosyal ve konaklama ihtiyaçlarını bir arada karşılayacak olan bu kompleksin, çocukların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor. Görgülü'nün açıklamaları, bu tür projelerin toplum için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

İnşaat çalışmaları hızla başlayan bu proje, tamamlandığında İstanbul'da kimsesiz çocukların hayatına yeni bir soluk getirecek. Görgülü'nün sosyal sorumluluk alanındaki bu önemli adımı, toplumun farklı kesimlerinde de yankı buldu. Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen destek ve olumlu geri dönüşler, bu tür projelerin ne kadar gerekli ve değerli olduğunu gösteriyor.

Bu büyük projenin tamamlanmasıyla birlikte, Beylikdüzü'nde kimsesiz çocuklar için modern ve kapsamlı bir yaşam alanı oluşturulmuş olacak. Eğitimden sosyal aktivitelere kadar her türlü ihtiyacın karşılanacağı bu yapı, İstanbul'un kimsesiz çocuklarına umut ışığı olacak. İlker Görgülü'nün önderliğinde başlatılan bu proje, hem kimsesiz çocuklar hem de toplum için örnek teşkil eden bir sosyal sorumluluk projesi olarak tarihe geçecek.