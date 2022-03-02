İş ve inşaat makineleri kümelenmesi heyeti TTK'da - Son Dakika
Üye Girişi

İş ve inşaat makineleri kümelenmesi heyeti TTK'da

02.03.2022 11:42
İş ve inşaat makineleri kümelenmesi heyeti TTK'da

İş ve inşaat makineleri kümelenmesi (İŞİM) Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu (TTK) ziyaret ederek, kurumun yerlileştirmek istediği ürünleri yerinde inceledi.

İş ve inşaat makineleri kümelenmesi (İŞİM) Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu (TTK) ziyaret ederek, kurumun yerlileştirmek istediği ürünleri yerinde inceledi.

TTK Genel Müdürlüğü'nün davetlisi olarak Zonguldak'a gelen İŞİM, ihtiyaçların yerinde görülmesi amacıyla üyesi 10 firma ve OSTİM Teknik Üniversitesi yetkilileri ile birlikte TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilk olarak TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, kurum hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantında kurumun Mekanizasyon ile Elektrik ve Elektronik Başmühendisliği yetkilileri de ihtiyaçlarını aktardı. Toplantıya katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenleri de sektörü incelemek ve ihtiyaç olan konularda çalışmalar için iş birliğine açık olduğunu bildirdiler.

TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kurumda yerlileştirme çalışmalarına çok önem verdiklerinin belirterek, "Yerli üreticilere kapımız her zaman açık" dedi. Eroğlu, yerli üreticilerin yapacağı tüm prototip çalışmalarda kurumun yardımcı olacağını vurguladı.

İŞİM Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu, üyelerinin üretim kabiliyetlerini paylaştı. Saraçoğlu "İŞİM olarak tüm üyelerimizle kurumun ihtiyaçlarına çözüm bulabiliriz" dedi. İŞİM Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Harun Arab ise ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda TTK yetkilileri ve akademisyenler de OSTİM'e davet edildi.

Kozlu Müessesesi'nde ürünler incelendi

İŞİM heyeti, TTK Genel Müdürlüğündeki toplantının ardından Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi'nde, üretimde kullanılan ve yerlileştirilmesi beklenen ekipmanları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında birçok ekipmanın yerli olarak kullanıldığı, kalanlarının da yerli olarak temin edilebileceği tespit edildi.

Programın son durağı Taşkömürü Maden Müzesi oldu. 1890 yılında açılan ve 1937 yılına kadar üretim yapıldıktan sonra maden işçileri için eğitim ocağı olarak kullanılmaya başlanılan ve 'yaşayan müze' olarak adlandırılan maden ocağı gezildi. - ZONGULDAK

İş ve inşaat makineleri kümelenmesi heyeti TTK'da
İş ve inşaat makineleri kümelenmesi heyeti TTK'da

YORUMLAR
500
Osmaniye'de inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı Osmaniye'de inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı Grizu faciasında babasını kaybeden maden işçisinin acısı dinmiyor Grizu faciasında babasını kaybeden maden işçisinin acısı dinmiyor

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş ve inşaat makineleri kümelenmesi heyeti TTK'da - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
11:02 Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında Rus üstünlüğü artıyor: Herson da Rusya'nın eline geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:01:20. #1.13#
SON DAKİKA: İş ve inşaat makineleri kümelenmesi heyeti TTK'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement