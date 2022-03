İşadamları deneyimlerini Üniversiteli gençlerle paylaşıyor - Son Dakika

İşadamı Mustafa Ercan, tecrübelerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel sektöre ilk adım oturumunda konuşan Ercan, iş hayatına girişi ve tecrübelerini aktardı.

Mesleğe bakkallık ve ayakkabıcılık yaparak başladığını ve işini aşkla yaptığını ifade eden Mustafa Ercan, "İşinizi sevin, her başarı sevmekle başlar. İşimin her adımını öğrenmek istedim. İmalatçıdan müşteriye hep öğrenmek ve geliştirmek üzerine merak ettim ve işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Bize babamız hep güvendi. Biz de hep çalışanlarımızla güven odaklı iş modeli uyguladık" dedi. Madenciliğe giriş serüveninden söz eden Ercan; "Ticaret, vizyoner bakış açısıyla risk alma sanatıdır. Hayal kurmak ama yılmadan çok çalışmak ve çok istemek. Bizim başarımızın temeli budur. Yılmadan çalıştık. Olumsuz durumlara karşı çözümler geliştirdik. Size verebileceğim en önemli tavsiye, hayal edin, asla vazgeçmeyin ve her zorluğun çözümünü bulun" şeklinde konuştu.

Ercan; her dönemin pazarda ihtiyacının farklı olduğunu belirterek, "Sektöre girdiğimiz yıllar ülkemizde turizm faaliyetlerinin filizlendiği zamanlardı. Turizmin gelişmesiyle otel inşaatlarında yer aldık, sözlerimizi tutmak için çok çalıştık. Güvenilirlik esastı ve ün salmıştık. İhracatımızı geliştirdik, İtalya, Almanya gibi pek çok ülkede fuarlara katıldık. Yeni pazarlar için sürekli araştırmalar yaptık. İşimizi geliştirdikçe motivasyonumuz da arttı. Yükselen motivasyonumuzla birlikte daha çok çalışarak işimizi büyüttük, çalışan sayımız ve ihracat kapasitemiz de arttı. Toplumsal ve çevreci sorumluluk anlayışımız gereği yenilenebilir enerji yatırımlarımızı da artırdık. Bugünlere geldik" diye konuştu. - MUĞLA