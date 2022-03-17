İşadamları deneyimlerini Üniversiteli gençlerle paylaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İşadamları deneyimlerini Üniversiteli gençlerle paylaşıyor

17.03.2022 17:07
İşadamları deneyimlerini Üniversiteli gençlerle paylaşıyor

İşadamı Mustafa Ercan, tecrübelerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı.

İşadamı Mustafa Ercan, tecrübelerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel sektöre ilk adım oturumunda konuşan Ercan, iş hayatına girişi ve tecrübelerini aktardı.

Mesleğe bakkallık ve ayakkabıcılık yaparak başladığını ve işini aşkla yaptığını ifade eden Mustafa Ercan, "İşinizi sevin, her başarı sevmekle başlar. İşimin her adımını öğrenmek istedim. İmalatçıdan müşteriye hep öğrenmek ve geliştirmek üzerine merak ettim ve işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Bize babamız hep güvendi. Biz de hep çalışanlarımızla güven odaklı iş modeli uyguladık" dedi. Madenciliğe giriş serüveninden söz eden Ercan; "Ticaret, vizyoner bakış açısıyla risk alma sanatıdır. Hayal kurmak ama yılmadan çok çalışmak ve çok istemek. Bizim başarımızın temeli budur. Yılmadan çalıştık. Olumsuz durumlara karşı çözümler geliştirdik. Size verebileceğim en önemli tavsiye, hayal edin, asla vazgeçmeyin ve her zorluğun çözümünü bulun" şeklinde konuştu.

Ercan; her dönemin pazarda ihtiyacının farklı olduğunu belirterek, "Sektöre girdiğimiz yıllar ülkemizde turizm faaliyetlerinin filizlendiği zamanlardı. Turizmin gelişmesiyle otel inşaatlarında yer aldık, sözlerimizi tutmak için çok çalıştık. Güvenilirlik esastı ve ün salmıştık. İhracatımızı geliştirdik, İtalya, Almanya gibi pek çok ülkede fuarlara katıldık. Yeni pazarlar için sürekli araştırmalar yaptık. İşimizi geliştirdikçe motivasyonumuz da arttı. Yükselen motivasyonumuzla birlikte daha çok çalışarak işimizi büyüttük, çalışan sayımız ve ihracat kapasitemiz de arttı. Toplumsal ve çevreci sorumluluk anlayışımız gereği yenilenebilir enerji yatırımlarımızı da artırdık. Bugünlere geldik" diye konuştu. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı Seydikemer'de Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı Seydikemer'de Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Ercan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşadamları deneyimlerini Üniversiteli gençlerle paylaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
16:25 Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
15:59 Ukrayna televizyonu, "Kiev'deyim" diyen Kadirov'u yalanladı: Aslında Moskova'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 17:16:59. #1.12#
SON DAKİKA: İşadamları deneyimlerini Üniversiteli gençlerle paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement