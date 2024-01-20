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İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı düşürüldü - Son Dakika
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İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı düşürüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısının taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a düşürdüklerini açıkladı. Ayrıca istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürerek iş arayan vatandaşlar ve işverenlerin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açtıklarını belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca sektör kısıtlamasını kaldırarak hizmetlerin yaygınlaşmasını sağladıklarını ifade etti.

İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı düşürüldü
20.01.2024 - 11:08,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, düşürerek, işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"İşbaşı Eğitim Programı"nda yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı taahhüdünü yüzde 70'ten yüzde 60'a, istihdam yükümlülüğünü 3 kattan 2 kata düşürerek iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin bu programlardan daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Ayrıca uygulanmakta olan sektör kısıtlamasını kaldırarak hizmetlerimizin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşbaşı eğitim programları için istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısı düşürüldü - Son Dakika
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