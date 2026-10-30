İSEDAK 42. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul'da başlayacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 42. Bakanlar Toplantısı, 31 Ekim-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantının bakanlar ve kapanış oturumlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.

Toplantıya, üye ülkelerin bakan seviyesindeki heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak.

İstanbul'da yarın başlayacak ve 3 Kasım'a kadar sürecek 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Kasım'da yapılacak.

Teması "İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Finansman Araçlarının Geliştirilmesi"

Toplantıda bu yıl "İİT üyesi ülkelerde ihracatı artırmaya yönelik etkili ticaret finansmanı araçlarının geliştirilmesi" konusuna odaklanılacak.

Toplantının bakanlar oturumunda, üye ülkelerin ilgili bakanlarının bu konuda görüş alışverişinde bulunması ve önemli kararlar alması bekleniyor. Toplantıda ayrıca İSEDAK çatısı altında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek oturumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Türkiye Ülke Raporu"nu sunacak.

Dijital tehditler karşısında kalkınmanın temel taşı olan aile kurumunun İslami değerler çerçevesinde korunmasına yönelik geliştirilebilecek politika ve uygulamalar da İSEDAK kapsamında ele alınacak.

Bu çerçevede bu yıl Malezya, Nijerya, Ürdün ve Türkiye örneklerinin detaylı bir biçimde incelendiği, dünyadaki iyi uygulamalardan da yola çıkılarak politika tavsiyelerinin ortaya konulduğu kapsamlı bir rapor İSEDAK tarafından hazırlandı. Raporun temel bulguları toplantı kapsamında 3 Kasım'da düzenlenecek özel etkinlikte katılımcılarla paylaşılacak.

Suriye Programı Paneli

Toplantıda ayrıca "İSEDAK Suriye Programı Paneli" başlıklı özel bir etkinlik düzenlenecek. Suriye'deki proje sahibi kamu kurumlarının temsilcilerinin panelist olarak yer alacağı özel etkinlikte, uluslararası kuruluşlar, akademi, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kesiminden katılımcılar yer alacak.

İSEDAK Proje Destek Programları kapsamında son 5 yılda en fazla proje uygulayan Bangladeş, Benin, Filistin, Gambiya, Endonezya, Malezya, Nijer, Nijerya, Surinam ve Uganda'nın temsilcilerinin bu projelerdeki önemli çıktıları anlatacakları bir etkinlik de düzenlenecek.