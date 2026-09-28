İSEDAK 8. Toplantısı'nda Bakan Yardımcısı Gürcan, KİK müzakerelerini aktardı - Son Dakika
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İSEDAK 8. Toplantısı'nda Bakan Yardımcısı Gürcan, KİK müzakerelerini aktardı

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İSEDAK 8. Toplantısı\'nda Bakan Yardımcısı Gürcan, KİK müzakerelerini aktardı
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İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi 8. Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katıldı; üye ülkeler arası ticari ilişkiler ve KİK serbest ticaret müzakerelerindeki aşama aktarıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 8'inci toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Milli Koordinasyon Komitesi 8'inci Toplantısı'na Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan iştirak etti. Toplantıda Bakan Yardımcımız Gürcan tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar, Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında kaydedilen gelişmeler, Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinde gelinen aşama ile helal ürünlerin belgelendirilmesi ve akreditasyonu alanındaki ilerlemeler aktarıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Körfez İşbirliği Konseyiİbrahim ŞenelDış PolitikaPolitikaEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: İSEDAK 8. Toplantısı'nda Bakan Yardımcısı Gürcan, KİK müzakerelerini aktardı - Son Dakika
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