İSEDAK 8. Toplantısı\'nda Bakan Yardımcısı Gürcan, KİK müzakerelerini aktardı

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 8'inci toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Milli Koordinasyon Komitesi 8'inci Toplantısı'na Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan iştirak etti. Toplantıda Bakan Yardımcımız Gürcan tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar, Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında kaydedilen gelişmeler, Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinde gelinen aşama ile helal ürünlerin belgelendirilmesi ve akreditasyonu alanındaki ilerlemeler aktarıldı" ifadelerine yer verildi.