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İsfanbul Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası - Son Dakika

İsfanbul Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası

28.01.2022 15:57
İsfanbul Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası

Eğlence merkezi İsfanbul Tema Park, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ara tatiline özel fiyatlarını 129 TL'ye sabitledi.

Eğlence merkezi İsfanbul Tema Park, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ara tatiline özel fiyatlarını 129 TL'ye sabitledi.

İsfanbul Tema Park açıklamasına göre, 30'a yakın eğlence ünitesi ve tema parkın ara tatile özel sunduğu indirim kampanyasıyla çocuklar, ilk eğitim döneminin yorgunluğunu İsfanbul Tema Park'ta eğlenerek ve öğrenerek atacak. İsfanbul Tema Park, İstanbul'un tüm noktalarından toplu taşıma ve özel araç ile kolay ulaşım imkanıyla ara tatilde dinlenmek ve eğlenmek isteyenlerin uğrak noktası olacak.

Tema park, ara tatile özel web sitesi alımlarında sunduğu 149 TL yerine 129 TL indirim kampanyasıyla ailelere birlikte ekonomik bir eğlencenin kapılarını açacak. İndirim kampanyasından yararlanan eğlence tutkunları ayrıca Jungle Park hediye biletle de eğlenceyi katlayacak.

7'den 70'e herkes için sunduğu adrenalin ve macera dolu ünitelerinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin anlatıldığı Fatih'in Rüyası, tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği Minik Kaşifler, optik illüzyon deneyimi yaşatan Sihirli Oda gibi bilgi dolu ünitelerle çocuklar eğlenerek öğrenecek. Adalet Kulesi, Maceraperest, King Kong, Nefeskesen, Saray Salıncağı, Masal Ağacı ve Sihirli Oda üniteleri, adrenalin ve macera tutkunu tüm çocuklara eğlence dolu bir ara tatil yaşatacak.

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Türk Lirası, İstanbul, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İsfanbul Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İsfanbul Tema Park'tan ara tatile özel indirim kampanyası - Son Dakika
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