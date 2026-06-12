ISG Türkiye'nin En Değerli Markalarından - Son Dakika
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ISG Türkiye'nin En Değerli Markalarından

ISG Türkiye\'nin En Değerli Markalarından
12.06.2026 12:59
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Brand Finance'in raporuna göre ISG, Türkiye'nin en değerli markaları arasında 75'inci sırada.

MARKA değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından bu yıl 20'nci kez yayımlanan 'Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları – Türkiye 125' araştırmasında ISG, Türkiye'nin en değerli markalarından biri olduğunu açıkladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Brand Finance'in 2026 yılı prestijli listesinde 75'inci sırada yer aldı. Rapora göre, listede yer alan en değerli 125 markanın toplam değerinin, küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen geçen yıla göre yüzde 15 oranında ciddi bir artış gösterdiği bildirildi. Geçtiğimiz yıl 17 milyar dolar seviyesinde olan toplam marka değerinin, bu yıl 19,6 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Raporda, özellikle yurt dışı operasyonları güçlü olan ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren markaların, Türkiye'nin toplam marka değerine en büyük pozitif katkıyı sağlayan itici güçlerden biri olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Havacılık, Ekonomi, Türkiye, Finans, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ISG Türkiye'nin En Değerli Markalarından - Son Dakika

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