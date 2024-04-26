İşi Anlatma ve Merak Uyandırma Sanatı Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

İşi Anlatma ve Merak Uyandırma Sanatı Eğitimi Düzenlendi

İşi Anlatma ve Merak Uyandırma Sanatı Eğitimi Düzenlendi

DENİB Akademi tarafından düzenlenen 'Pitching Sunum Teknikleri- İşi Anlatma ve Merak Uyandırma Sanatı' eğitimi, Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet binasında gerçekleştirildi. Eğitimde, sunum yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ve sunum hazırlama konuları ele alındı.

26.04.2024 14:13
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İşi Anlatma ve Merak Uyandırma Sanatı" eğitimi düzenlendi.

DENİB Akademi faaliyetleri çerçevesinde yer alan "Akademi Profesyonel" kapsamında düzenlenen "Pitching Sunum Teknikleri- İşi Anlatma ve Merak Uyandırma Sanatı" eğitimi, eğitmen Burçak Çakır tarafından Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet binasında gerçekleştirildi.

Profesyonel iş hayatımızda birçok konuda sunum yaparken en önemli husus sunum yapılan konu hakkında verilen bilgi kadar bu bilgiyi karşı tarafa nasıl anlattığımızdır. Bu amaçla nasıl anlatacağımız konusunda detayları içeren eğitimde; pitchingin tanımı ve adımları, sunum hazırlama, sunum hazırlamada faydalanabilecek araçlar, sunum yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulama ve geri bildiri gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşi Anlatma ve Merak Uyandırma Sanatı Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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