Ekonomi

İşi Anlatma ve Merak Uyandırma Sanatı" eğitimi düzenlendi.

DENİB Akademi faaliyetleri çerçevesinde yer alan "Akademi Profesyonel" kapsamında düzenlenen "Pitching Sunum Teknikleri- İşi Anlatma ve Merak Uyandırma Sanatı" eğitimi, eğitmen Burçak Çakır tarafından Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet binasında gerçekleştirildi.

Profesyonel iş hayatımızda birçok konuda sunum yaparken en önemli husus sunum yapılan konu hakkında verilen bilgi kadar bu bilgiyi karşı tarafa nasıl anlattığımızdır. Bu amaçla nasıl anlatacağımız konusunda detayları içeren eğitimde; pitchingin tanımı ve adımları, sunum hazırlama, sunum hazırlamada faydalanabilecek araçlar, sunum yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulama ve geri bildiri gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. - DENİZLİ