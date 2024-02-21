İskenderun Belediyesi, çocukların eğlenirken hayal güçlerini geliştirebileceği ve yeteneklerini keşfedebileceği "Çocuk Köyü" kurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskenderun Belediyesi, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerinin büyük yıkımlara sebep olduğu ilçede, İskenderun Çocuk Köyü projesini hayata geçirdi. Proje, Hatay ili ve bölgede bir ilk oldu.
Hayata geçirilen projeyle, çocuklar eğlenceli zaman geçirebilecek. 6 bin metrekarelik alana kurulan Çocuk Köyü'nde pastacılık atölyesi, sıfır atık atölyesi, bilim evi, trafik parkuru ve akülü araçlar, mini survivor parkuru, trambolin, 3 katlı macera parkuru, zipline, dev salıncak ve dinlenme alanları yer alıyor. Çocuklar burada zaman geçirirken, aynı zamanda hayal güçlerini geliştirici ve yeteneklerini keşfedebilecekleri etkinlikler de yapabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, bölgenin sosyal ve ekonomik olarak yeniden kalkınması için hayırsever ailelerle işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların burada mutlu ve sağlıklı yetişmeleri hepimizin önceliği olmalı." ifadesini kullandı.
Öte yandan ilçede Alpaydın ailesi ve İskenderun Belediyesi işbirliği ile yörenin ihtiyacı olan Denizciler Mahallesi Sevgi Alpaydın Çok Amaçlı Salon ve Sosyal Tesisi hayata geçirildi. Tesis içerisinde yaklaşık 400 kişilik çok amaçlı salon ve kapalı-açık teras yer alıyor.
Son Dakika › Ekonomi › İskenderun Belediyesi, Çocuk Köyü kurdu - Son Dakika
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?