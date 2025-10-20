İskenderun'da Jumbo Karides Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Ekonomi

İskenderun'da Jumbo Karides Fiyatları Düşüşte

20.10.2025 11:29
İskenderun Körfezi'nde jumbo karides bolluğu fiyatları 1500 TL'den 400 TL'ye geriledi.

HATAY İskenderun Körfezi'nde jumbo karides bolluğu nedeniyle kilo fiyatları 1500 TL'den, 400 TL'ye kadar düştü.

İskenderun Körfezi'nde denize açılan balıkçılar, jumbo karides ve çok çeşitli balık bereketiyle döndü. Balık Satış Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, jumbo karides kilo fiyatlarının ürün bolluğu nedeniyle 1500 liradan 400 liraya düştüğünü söyledi. Barbunya, sardalya, uskumru, levrek, çupra ve gümüş balığında da bolluk olduğunu kaydeden Aytekin, "Karides fiyatları sezon açıldığında çok yüksekti ancak bolluk nedeniyle oldukça uygun fiyata satılıyor. Bu karidesler sadece İskenderun'da çıkıyor. Bunun kıymetini bilelim. Önce İskenderun halkı yesin, sonra dışarıya gönderelim. Levrekte ise fiyatlar 500-550 TL arasında. Çupra 350, somon ise 300 TL civarında. Gümüş balığı sezon başında 400 TL'ye satılırken şu an 200 TL'ye geriledi. Balığımız çok. 3 ay içerisinde güzel bir hızlanma, güzel bir artış var. İskenderun halkı bundan faydalansın. 3 ay sonra hem fiyatlar artar hem de mal azalır" dedi.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: DHA

