İŞKUR 2024'te 1,5 Milyon Vatandaşa İstihdam Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

İŞKUR 2024'te 1,5 Milyon Vatandaşa İstihdam Sağlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın istihdam edileceğini açıkladı. Ayrıca, 44 bin 618 engelli vatandaşın da istihdama dahil edileceği belirtildi.

03.01.2025 10:41
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2024 yılında 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın istihdam edildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanındayız. 2024 yılı Ocak- Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 44 bin 618 engelli vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Unutma İŞKUR'da iş var" dedi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Engelliler, Politika, Ekonomi, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İŞKUR 2024'te 1,5 Milyon Vatandaşa İstihdam Sağlayacak - Son Dakika

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