İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurularını başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurularını başlattı

İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurularını başlattı

Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ferhat Sarıçam, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi. Sarıçam, hibe desteklerinin miktarının artırıldığını ve başvuruların nasıl yapılacağını açıkladı.

23.04.2024 12:39  Güncelleme: 12:54
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Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ferhat Sarıçam, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

Sarıçam, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere yönelik hibe desteğini 150 bin liradan 400 bin liraya, kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü girişimcilere yönelik hibe desteğinin ise 110 bin liradan 300 bin liraya, korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini ise 150 bin liradan 500 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Sarıçam, "Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarında, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanan projeler desteklenmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 7 Haziran saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. Engellilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 7 Haziran 2024 mesai saati sona erene kadar Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Aynı zamanda kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze iletmesi gereklidir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvurularını başlattı - Son Dakika

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