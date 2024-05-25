İŞKUR köylerdeki iş gücünü istihdama kazandıracak - Son Dakika
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Ekonomi

İŞKUR köylerdeki iş gücünü istihdama kazandıracak

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Kütahya'da İŞKUR, köylerde iş gücünü istihdama kazandıracak projeyi hayata geçirdi. İŞKUR, köylerde yaşayan vatandaşların iş gücü piyasasına kazandırılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.

25.05.2024 11:35
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İŞKUR köylerdeki iş gücünü istihdama kazandıracak

KÜTAHYA - Kütahya'da İŞKUR, köylerde iş gücünü istihdama kazandıracak projeyi hayata geçirdi.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş ve meslek danışmanları aracılığıyla köy ve beldelerde çalışma isteği olmasına rağmen ulaşım imkanlarının yetersizliği nedeniyle istihdam edilemeyen kişileri belirlerken, aynı zamanda bu kişilere ulaşım imkanı sağlayabileceğini bildiren işverenlerle de görüşmeler gerçekleştiriyor.

Köylere servis hizmeti sunmayı kabul eden işletmelerin iş gücü ihtiyaçlarına uygun olabilecek adaylara ulaşan Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, bu kişileri işverenlerle bir araya getiriyor.

Kütahya'da başlatılan bu çalışmayla da vatandaşa ulaşma noktasında bir adım daha öteye geçilerek köylerde ve beldelerde yaşayan vatandaşların iş gücü piyasasına kazandırılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması hedefleniyor. 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan bu faaliyetlerle İŞKUR, yerel ekonomik gelişimi desteklerken kırsal kesimde yaşayan bireylerin istihdama erişimini artırmayı amaçlıyor.

İŞKUR, köy camilerinden duyurular yaptırarak köy meydanı, köy odaları ve köy kahvesi gibi alanlarda çalışmak isteyen kişileri iş ve meslek danışmanlarıyla bir araya getiriyor.

İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Karaaslan, "Biz kurum olarak iş ve meslek danışmanı arkadaşlarımızla birlikte 1. Organize Sanayi Bölgesine yakın köylerimizde ikamet edip çalışmak isteyen vatandaşlarımız olduğu takdirde işverenlerimizin bu köylere servis kaldırabileceği ve köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın çalışabileceğini bildirmeleri üzerine biz de bu konuyu köy muhtarlarımızla iletişime geçerek böyle bir çalışma başlattık" diye konuştu.

(ŞEN-EFE-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İŞKUR köylerdeki iş gücünü istihdama kazandıracak - Son Dakika

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