İŞKUR ve Vakıfbank\'tan Kadın ve Gençler İçin İşbirliği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (Vakıfbank) arasında imzalanan iş birliği protokolünde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kadın ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına; daha etkin çözümler sunmayı, istihdama ve girişimcilik imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmayı ve üretim süreçlerine daha güçlü biçimde katılmalarını hedefliyoruz" dedi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (Vakıfbank) arasında genç ve kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende imzalanan protokol kapsamında, İŞKUR'un istihdam hizmetleri ile VakıfBank'ın 'Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı Modeli' entegre edilerek işverenler, girişimciler ve iş arayanlara yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve destek faaliyetleri yürütülecek. Öte yandan protokolle kadın ve gençlerin istihdama katılımının artırılması, işletmelerin mevcut desteklerden daha etkin yararlanması ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlanması amaçlandı.

"Kadın ve gençlerimizin ihtiyaçlarına; daha etkin çözümler sunmayı hedefliyoruz"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nı; yatırımın, üretimin, istihdamın ve kalkınmanın yüzyılı yapma hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Işıkhan, "Ülkemizin güzide bankalarından biri olan Türkiye Vakıflar Bankası ile Kamu İstihdam Kurumumuz; Türkiye İş Kurumu'nu, ortak bir hedef için buluşturduğumuz bu törende; gençlerin, kadınların, girişimcilerin desteklenmesi amacıyla önemli bir protokolü hayata geçiriyoruz. Bu iş birliğiyle; kadın ve gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına; daha etkin çözümler sunmayı, istihdama ve girişimcilik imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmayı ve üretim süreçlerine daha güçlü biçimde katılmalarını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Genç işsizlik oranı; son 21 yılın en düşük oranı olan yüzde 12,8'e düşmüştür"

Türkiye, son yirmi yılda istihdam alanında, dünyanın takdirle izlediği bir dönüşüm gerçekleştiğinin altını çizen Işıkhan, "Kadın istihdamında da benzer bir başarı hikayesi yazıyoruz; 2007-2025 döneminde; kadınların işgücüne katılma oranını 15 puan artırarak yüzde 21'den yüzde 36'ya çıkardık ve bu alanda OECD ülkeleri arasında en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olduk. 2026 yılı Haziran İŞGÜCÜ verileriyle; işsizlik oranı son 21 yılın en düşük seviyesine gerilerken 38 aydır kesintisiz şekilde tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Benzer şekilde genç işsizlik oranı; son 21 yılın en düşük oranı olan yüzde 12,8'e ve kadın işsizlik oranı son 14 yılın en düşük oranına; yüzde 9,8'e düşmüştür. Yine Haziran verileriyle; 4 milyon 692 bin gencimiz ve 10 milyon 831 bin kadın istihdamda yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Işıkhan, gerçekleşen istihdam verilerinde İŞKUR'un payının önemine de değinerek, "2002'den bu yana İŞKUR; 5 milyon 742 bin gencin ve 5 milyon 815 bin kadının işe yerleştirilmesine aracılık etti. Ancak biz biliyoruz ki bu rakamların ötesinde, her bir istihdam; bir ailenin, bir kadının, bir gencin; hayallerinin ve geleceklerinin güvencesidir. İşte tam da bu inançla, 2024 yılında kadınlar için; İş Pozitif Programı'nı; bu yılın başında da gençlerimiz için; Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı'nı uygulamaya koyduk. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle hayata geçirdiğimiz İş-Pozitif Programı ile bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon kadının; istihdama kazandırılmasını sağladık. İş Pozitif kapsamında yürüttüğümüz Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile 13 bine yakın kadının istihdamını destekledik, 0-66 aylık çocuğu bulunan kadınlar için de bin 452 farklı çocuk bakım desteği sağladık" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜÇ programı kapsamında 110 bin 558 gencimize staj imkanı sunduk"

Kurumlar arası iş birliği ve bilgilendirme faaliyetlerinden aktif işgücü programlarına, danışmanlık hizmetlerinden istihdam teşviklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını kaydeden Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"6 Ocak'ta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kamuoyuyla paylaştığı GÜÇ Programı ile 3 yılda 3 milyon gencimizin istihdamını hedefliyoruz. Staj Desteği, Geleceğim Meslekte Programı, İşe İlk Adım Programı, NEET İşgücü Uyum Programı ve İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerin farklı ihtiyaçlarına uygun, bütüncül bir destek mekanizması sunuyoruz. GÜÇ Programı sürecinde Sayın Genel Müdürümüzün, Osman Arslan'ın önemli desteklerini aldık almaya da devam ediyoruz. Kendilerine huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. GÜÇ kapsamında gençlerimize sunduğumuz hizmetlerin meyvelerini de almaya başladık; 110 bin 558 gencimize staj imkanı sunduk. Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan 40 bine yakın gencimizi NEET İşgücü Uyum Programlarından faydalandırdık. 133 bin 425 üniversite öğrencimizin; İŞKUR Gençlik Programlarımızdan yararlanmasını sağladık."

Işıkhan, Türkiye'nin çevresinde yaşanan jeopolitik krizlere, savaşlara ve çatışmalara rağmen işgücüne katılım ve istihdamda elde edilen başarıların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve vizyoner yaklaşımının bulunduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Protokol sayesinde, işverenlerin, kadın ve genç istihdamını önceleyen bu finansal ürünlerden bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır"

Kadınlar ve gençlerin niteliklerine uygun işlerle buluşmasını, üretime katılmasını ve güçlü bir gelecek inşa etmesini hedeflediklerini belirten Işıkhan, 'İstihdama Değer' temalı İş Birliği Protokolü'nün de bu anlayışın somut bir yansıması olduğunu kaydetti. Işıkhan, "Vakıfbank'ın hayata geçirdiği, Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı Modeli; bölgesel kalkınmayı, kadın ve genç istihdamının desteklenmesini, KOBİ'lerimizin güçlendirilmesini ve toplumsal faydayı önceleyen örnek bir bankacılık anlayışıdır. Bu protokol sayesinde, İŞKUR'un hizmetlerinden faydalanan işverenlerimizin, ilave kadın ve genç istihdamını önceleyen bu finansal ürünlerden bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Aynı şekilde Vakıfbank'ın ürün ve hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımız da, İŞKUR'umuzun sunduğu hizmetlerden çok daha etkin şekilde haberdar olabilecektir. Özellikle kadın ve genç istihdamının artırılmasını ortak bir öncelik olarak belirlememiz, bu iş birliğinin kıymetini daha da artırmaktadır. Kadınların ve gençlerimizin girişimcilik ekosistemine ve işgücü piyasasına daha güçlü katılımı, hem ailelerimizin refahı hem de ülkemizin ekonomik kalkınması için son derece kıymetlidir" diye konuştu.

Güçlü bir istihdam politikasının ancak kamu, özel sektör ve finans kuruluşlarının iş birliğiyle kalıcı sonuçlar üretebileceğini kaydeden Işıkhan, imzalanan protokolün kadınlar ve gençlerin üretim çağının asli aktörleri olması yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Işıkhan, protokol çerçevesinde planlanan il etkinliklerinin işverenlerle buluşma, bilgilendirme ve tanıtım noktasında önemli fırsatlar sağlayacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından iş birliği protokolü imzalandı.