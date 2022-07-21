Islahı yapılan tohum çeşitleri hububatta rekolteye olumlu katkı sağlıyor

Konya Ovası'nda yağışlı geçen üretim sezonunda hububatta, mantar ve çeşitli hastalıklara dayanıklı ürünlerin veriminde artış gözleniyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, AA muhabirine, Konya Ovası'nda devam eden hububat hasadına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yıl yağışlardan dolayı hasadın geç başladığını anımsatan Kırkgöz, susuz alanlarda yetişen arpa ve buğday tarlalarında hasadın sürdüğünü bildirdi.

Kırkgöz, dünyada gün geçtikçe gıdaya olan talebin arttığına işaret ederek, kuraklığa dayanıklı ve yüksek verimi önceleyen hububat çeşidine yönelik ıslah çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

"Çiftçilerimiz üretimi artık bilinçli yapıyor"

Birim alandan yüksek verim almanın gıdaya ihtiyacın arttığı dönemde daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Kırkgöz, şöyle konuştu:

"Bu çeşitlerden aranan önceliklerden biri verim. Sonrasında kalite ve enerji değerleri göz önünde bulunduruluyor. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve İç Anadolu Bölgesi'nde ekimi yaptırılan; Taner, Yavuz, Şehzade başta olmak üzere çeşitli ekmeklik buğday çeşitleri var. Yine aynı Enstitü'de geliştirilen Ayrancı, Larende, Keykubat adlı arpa çeşitlerimiz var. Bu yılki yağışların da iyi olması ile bu çeşitlerden çok ciddi anlamda verimler alındığını gördük. Birim alandan verimi artırmaya yönelik önümüzdeki yıllarda daha verimli çeşitler çıkacak diye tahmin ediyoruz. Üretimde birçok etken var, onlardan biri de iklimdir. Çiftçimiz, yağmur yağmazsa ne kadar iyi çeşit de ekse verim alamayacağını bilir. Çiftçilerimiz sosyal medya ve iletişim olanaklarını da kullandığı için hububat çeşidi hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Verim ve ürün hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Araştırma enstitülerinin de bu ürünlerin tanıtımını yeterince yapması gerekiyor. Artık yenilikçi çiftçi yapısı var. Çiftçilerimiz üretimi artık bilinçli yapıyor, gübresinden ilacına kadar hepsini bilinçli yapmaya çalışıyor."

"Hububat çeşitlerinin ıslahıyla verim artışı bu yıl çiftçinin yüzünü güldürüyor"

Kırkgöz, ıslah çalışmalarıyla geliştirilen hububat çeşidinin kuraklığa, mantari hastalıklara dayanıklı, rekolte, hektolitre ve protein değeriyle öne çıktığını aktardı.

Konya'da sezonun yağışlı geçmesiyle hububatta mantari hastalıkların görüldüğüne işaret eden Kırkgöz, "Arpada dekarda sulanamayan alanlarda 400 kilogram civarında verim alınıyor. Sulak alanlarda bu rakam dekarda 900 kilograma kadar çıkıyor. Geçen yıla göre ciddi anlamda verim artışı var. Burada çeşitler de önemli. Hububat çeşitlerinin ıslahıyla verim artışı bu yıl çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bu yıl bazı yerlerde yüksek nemli arpalar biçiliyor. Bunların nemi düştükçe fiyatın artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede 500'ü aşkın ekmeklik buğday, 100'ün üzerinde makarnalık ve arpa çeşidi ekiliyor

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu da iklim değişikliğinin hububat tarımını doğrudan etkilediğine işaret etti.

Üretimi yapılan çeşitlerin, iklim değişikliği karşısında gösterdiği reaksiyonun önemine dikkati çeken Soylu, "Hububat çeşitlerinin, iklim değişikliği dolayısıyla oluşan başta mantari olmak üzere farklı hastalık ve zararlılara karşı olan direnci öne çıkıyor. Ülkemizde tescilli 500'ü aşkın ekmeklik buğday, 100'den fazla makarnalık ve arpa çeşidi bulunmaktadır. Adaptasyon yeteneği ve hastalıklara karşı direnci yüksek kaliteli çeşitler, tohum fiyatları yüksek olsa bile son yıllarda çiftçilerimiz tarafından daha fazla tercih ediliyor. Bunun en önemli nedeni bu çeşitlerin verimli olması. Bu yıl çeşitlerde, bakım şartları yerine getirilen sulu tarlada dekarda 1 tona kadar verim edildi."

"Son 10 yılda hububat çeşidinde verimler ikiye katladı"

Tohum üreticisi ziraat mühendisi Samet Ergündüz ise yağışın az olduğu yıllarda kuraklığa dayanıklı çeşidin öne çıktığını söyledi.

Yağışlı sezonda ise mantari hastalıklarına dayanıklı hububat çeşitlerinin veriminin arttığına dikkati çeken Ergündüz, şöyle konuştu:

"Son 10 yılda hububat çeşidinde verimler ikiye katladı. Toprağın yapısı, bakım, gübreleme ve hastalıklara dayanıklı çeşitle yüksek verim kaçınılmaz oluyor. Konya'da ilacı ve gübrelemesi iyi yapılan bir tarlada dekarda 1400 kilogram verim aldık ve herkesi şaşırttı. Bu yıl üçüncü senesinde bu çeşidin hasadı yapılıyor. 8 bin dekarlık alanda tohum üretimi yapıyoruz. Çiftçilerimiz çok memnun. Talep ve satışlardan bunu görüyoruz. Sosyal medyadan da hasada ilişkin bize video ve fotoğraflar gönderiyorlar, teşekkür ediyorlar."

"Fiyatıyla ve verimiyle kazandırıyor"

Konya'da çiftçilik yapan Yasin Toklu ise bu yıl verimden çok memnun olduğunu belirterek, "Rekolte çok iyi. Son 5 yıldır bu arpa çeşidinde iyi sonuçlar alıyoruz. Fiyatıyla ve verimiyle kazandırıyor. Sulu tarlanın dekarında 800 kilogram verim aldık. Borsada en iyi rakamlara sattık memnunuz." diye konuştu.