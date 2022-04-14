İslahiye'de belediye pazara tezgah açtı - Son Dakika
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İslahiye'de belediye pazara tezgah açtı

14.04.2022 00:59
İslahiye'de belediye pazara tezgah açtı

İslahiye Belediyesi pazara tezgah açtı.

İslahiye Belediyesi pazara tezgah açtı. Tezgahta soğanın kilosu 3 liraya, patatesin kilosu ise 5 TL'den satışa sunuldu. Belediyenin tezgahı yoğun ilgi gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Belediye Başkanı Kemal Vural'ın girişimi ile özel bir işletmeye ait firmaya ait tarlada yetiştirilen 25 ton soğan, 4 ton sarımsak ve 25 ton patates vatandaşlara maliyetine satıldı. Son zamanlarda maliyetlerin artması fırsatçılardan ve stokçulardan doğan sebeplerle yüksek fiyatlardan bunalan vatandaşlar, düşük fiyata satılan sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan sarımsak ve patatese yoğun ilgi gösterdi.

"Vatandaş fiyatlardan oldukça memnun"

Özellikle marketlerde ortaya çıkan yüksek fiyatlara yetişemeyen vatandaşlar Belediye Başkanı Kemal Vural'ın bu girişiminden dolayı memnun olduklarını belirterek ürün çeşitliliğini arttırmasını istedi. Başkan Vural yaptığı açıklamada, "Ana tüketim kaynaklarımızdan patates ve soğan olmazsa olmazımızdır yemeklerde. Biz de bir üretici arkadaşa ricada bulunduk. Maliyetine bize patates ve soğanı üretip gönderdi. Yani ürünleri aldığımız fiyata satıyoruz, işçiliğini belediye olarak biz yapıyoruz. Böylelikle vatandaşlara ucuz temin etme gayretindeyiz. Tabii ki her yerde sıkıntı var. Yalnız Türkiye'de değil tüm dünyada var. Biz bunun farkındayız ama vatandaşı hiçbir şekilde ezdirmeyeceğiz, elimizden gelen imkanlar dahilinde tüm ürünlerde biz bunu yapacağız. Tabii ki kar edecek pazarcı ama kar ederken de zararı karşılayacak. Pazarda elinde patates ve soğan kalan pazarcıların da ürünlerini istedikleri takdirde belediye olarak alacağız" dedi.

"Bu zamları Tayyip yapmıyor, pazarcılar marketçiler yapıyor"

Başkan Kemal Vural'ın konuştuğu esnada araya giren Halime Polat isimli bir kadın ise, "Yavrum bir kilo domates 25 olur mu? 'Ne yapsın fukara' diyorlar. Tayyip yapıyor diyorlar. Tayyip yapmıyor bunu bu zamları pazarcılar, marketçiler yapıyor. Markete girip boş çıkıyoruz, ben bir kap yoğurdu getirip 30 liraya satıyorum onlar 50 liraya satıyor. Yemi alıyoruz 300 liraya. Mazota güç yetmiyor biz çiftçiyiz. Sen Kemal misin, biz bir köylüyüz" diye konuştu.

Ürünler bitene kadar her salı ve çarşamba günü satışın devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP

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Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Kemal Vural, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İslahiye'de belediye pazara tezgah açtı - Son Dakika


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