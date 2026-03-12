İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcılar özellikle altın ve diğer değerli metallerdeki hareketliliği yakından takip ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılının piyasalarda "manipülasyon yılı" olacağını belirterek fiyat dalgalanmalarının yıl boyunca sürebileceğini söyledi.

"DÜŞÜŞLER FIRSAT OLABİLİR"

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeyi fırsat olarak değerlendiren Memiş, özellikle düğün sezonu ve altın borcu olanlar için mevcut seviyelerin avantaj sunduğunu ifade etti. Memiş, "Altın ve gümüş tarafında düşüş var ama fırsat da var. Evladını evlendirecek, takı alacak ya da altın borcu olanlar için bu seviyeler fırsat. Bu fiyatlar kalıcı değil, tekrar yükseliş göreceğiz" dedi.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ İÇİN HAZİRAN İŞARETİ

Memiş, altın fiyatlarında yeniden yükselişin Haziran ayı itibarıyla başlayabileceğini dile getirdi. Jeopolitik gelişmelerin piyasaları doğrudan etkilediğini vurgulayan Memiş, savaş ya da ateşkes haberlerinin değerli metallerde hızlı hareketlere yol açabileceğini söyledi. Memiş, "Haziran ayına kadar bir süre var. Bu süreçte 5 bin 80 ve 5 bin 50 dolar seviyeleri destek noktaları olabilir ancak kalıcı olmayabilir. Ateşkes ya da savaşın bittiğine dair bir haber gelirse değerli metallerde hızlı yükselişler görebiliriz" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ HEDEFLER

İslam Memiş daha önce yaptığı açıklamalarda da gram altının Haziran ayına kadar 8 bin TL seviyelerine, hatta beş haneli rakamlara ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtmişti. Memiş, yılın ikinci yarısında ise piyasalarda farklı bir hikâyenin başlayabileceğini ifade etti.

