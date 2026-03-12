İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

Haberin Videosunu İzleyin
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
12.03.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Haber Videosu

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle piyasalarda belirsizlik sürerken, finans analisti İslam Memiş altındaki düşüşlerin geçici olduğunu belirterek Haziran ayından itibaren yeniden güçlü bir yükseliş beklediğini ifade etti.

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcılar özellikle altın ve diğer değerli metallerdeki hareketliliği yakından takip ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılının piyasalarda "manipülasyon yılı" olacağını belirterek fiyat dalgalanmalarının yıl boyunca sürebileceğini söyledi.

"DÜŞÜŞLER FIRSAT OLABİLİR"

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeyi fırsat olarak değerlendiren Memiş, özellikle düğün sezonu ve altın borcu olanlar için mevcut seviyelerin avantaj sunduğunu ifade etti. Memiş, "Altın ve gümüş tarafında düşüş var ama fırsat da var. Evladını evlendirecek, takı alacak ya da altın borcu olanlar için bu seviyeler fırsat. Bu fiyatlar kalıcı değil, tekrar yükseliş göreceğiz" dedi.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ İÇİN HAZİRAN İŞARETİ

Memiş, altın fiyatlarında yeniden yükselişin Haziran ayı itibarıyla başlayabileceğini dile getirdi. Jeopolitik gelişmelerin piyasaları doğrudan etkilediğini vurgulayan Memiş, savaş ya da ateşkes haberlerinin değerli metallerde hızlı hareketlere yol açabileceğini söyledi. Memiş, "Haziran ayına kadar bir süre var. Bu süreçte 5 bin 80 ve 5 bin 50 dolar seviyeleri destek noktaları olabilir ancak kalıcı olmayabilir. Ateşkes ya da savaşın bittiğine dair bir haber gelirse değerli metallerde hızlı yükselişler görebiliriz" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN İÇİN YENİ HEDEFLER

İslam Memiş daha önce yaptığı açıklamalarda da gram altının Haziran ayına kadar 8 bin TL seviyelerine, hatta beş haneli rakamlara ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtmişti. Memiş, yılın ikinci yarısında ise piyasalarda farklı bir hikâyenin başlayabileceğini ifade etti.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

İslam Memiş, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:07
Fenerbahçe ayrılık Bonservisi bile belli
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:42:34. #.0.5#
SON DAKİKA: İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.