İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
Ekonomi

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar

İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
13.02.2026 15:11
İslam Memiş, 2026'nın ''manipülasyon yılı'' olacağını belirterek kaldıraçlı ve kredili işlemlerden uzak durulması gerektiğini söyledi ve bu yılın para kazanma değil varlığı koruma yılı olduğunu vurguladı.

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından yeniden yükseliş görülürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş, 2026 yılının "manipülasyon yılı" olacağını belirterek özellikle kaldıraçlı ve kredili işlemler için çeken ifadeler kullandı.

"BU YIL ŞAMPİYON OLAMAZLAR"

Son iki haftalık düşüşle alım fırsatı sunduğu değerlendirilen altın, yeniden toparlanarak 7 bin TL'nin üzerine çıktı. Değerli metallerdeki hareketliliği değerlendiren Memiş, altın ve gümüşün bu yılın "şampiyonu" olmayacağını söyledi.

"O ENKAZIN ALTINDA KALIRSINIZ"

Ocak ayında balonun patlatılacağı yönünde daha önce uyarıda bulunduğunu hatırlatan Memiş, "Özellikle gümüş yatırımcısı dikkat etsin. O enkazın altında çok kalırsınız" dedi.

"SADECE 2 SAAT İÇİNDE KAYBETTİ"

Piyasalarda kısa sürede yaşanan sert düşüşlere dikkat çeken Memiş, "Şu anda yüzde 3 civarında altın, yüzde 10 civarında gümüş değer kaybetti. Sadece 2 saat içinde kaybetti" ifadelerini kullandı.

"ÇATIR ÇATIR SOYACAKLAR"

2026 yılına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon piyasasına hazır olun. Çatır çatır sizi soyacaklar" diye konuştu. Kaldıraçlı ve kredili işlemler konusunda yatırımcıları sert sözlerle uyaran Memiş, "Kesinlikle bu yıl kısa vadeli işlem yapacağım, kredili işlem yapacağım, kaldıraçlı işlem yapacağım, zengin olacağım derseniz altına imzamı atarım, batarsınız" dedi.

Bu yılın para kazanma değil, mevcut varlığı koruma yılı olduğunu vurgulayan Memiş, özellikle borçlanarak yatırım yapanların büyük risk altında olduğunu söyledi. Kaldıraçlı işlemi "1.000 dolar koyup 10.000 dolarlık işlem yapma hakkı elde etmek" şeklinde anlatan Memiş, bunun adeta "zar atmak" gibi olduğunu belirtti.

"ALTIN SATILMAZ, TAKAS EDİLİR"

Elinde fiziki altın bulunan yatırımcılara da seslenen Memiş, nakit ihtiyacı yoksa satış yapılmaması gerektiğini söyledi. "Altın ve gümüş satılan bir emtia değil, takas yapılan bir emtiadır. Ev ya da araba alacaksanız satılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

