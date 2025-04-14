İşletmelerin 2024 Beyannamesi için Son Tarih: 30 Nisan

Türkiye genelinde sanayi siciline kayıtlı işletmelerin, 2024 yılına ait yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan'a kadar elektronik ortamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sistemine girmesi gerekiyor. Zorunlu olan bu bildirimi zamanında yapmayan işletmelere 11 bin 977 TL idari para cezası uygulanacak.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin, her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda doldurarak göndermesi zorunlu.

İşletmelerin, bakanlığın internet sitesindeki sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden işletme şifreleriyle sisteme giriş yaparak, "işletme" menüsünden gerekli bilgileri (ciro, kapasite kullanım oranı, çalışan sayısı, tüketilen enerji, üretim şekli ve bilgileri, atık maddeler vb.) eksiksiz olarak doldurmaları ve "İl müdürlüğüne gönder" sekmesi üzerinden bildirimlerini tamamlamaları gerekiyor.

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, cetvellerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Sistem yoğunluğu ve teknik aksaklık risklerine karşı işletmelerin bildirimlerini en kısa sürede tamamlaması istendi. Yıllık işletme cetvelini 30 Nisan 2025'e kadar elektronik ortamda sisteme girmeyen işletmelere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 9. maddesi gereğince 11 bin 977 TL idari para cezası uygulanacak. - SAMSUN