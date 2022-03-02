İşletmelerin kur korumalı TL mevduat ve katılım hesapları finansal tablolara yansıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi

İşletmelerin kur korumalı TL mevduat ve katılım hesapları finansal tablolara yansıtılacak

02.03.2022 12:18
İşletmelerin kur korumalı TL mevduat ve katılım hesapları finansal tablolara yansıtılacak

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), mevduat sahibi işletmelerin "Kur/Altın Fiyatı Korumalı TL Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları"nın (KKMH), Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) uyarınca finansal tablolara yansıtılacağını bildirdi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), mevduat sahibi işletmelerin "Kur/Altın Fiyatı Korumalı TL Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları"nın (KKMH), Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) uyarınca finansal tablolara yansıtılacağını bildirdi.

KGK'nin bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı'nı uygulayan işletmelerden KKMH'yi muhasebeleştirmelerine ilişkin rehberlik sağlayan açıklama metni, kurumun internet sayfasında (www.kgk.gov.tr) yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının, KKMH'ye dönüştürülmesi sağlanarak hesap sahiplerinin kur ve altın fiyatı farkına karşı korunması hedefleniyor.

KKMH'nin asgari 6 ay vadeyle açılması ve vade sonunda döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak alınacak nakit tutarının belirsiz olması nedeniyle KKMH nakit ve nakit benzeri olarak değerlendirilmiyor.

Buna karşın mevduat ve katılım hesabı sahibi sözleşmeye dayalı olarak nakit elde etme hakkı kazandığından KKMH, "finansal varlık" tanımını karşılıyor. Dolayısıyla mevduat sahibi işletmeler tarafından KKMH, finansal varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin hükümleri düzenleyen TFRS uyarınca finansal tablolara yansıtılacak.

KKMH'nin yansıtılacağı kalemler

KKMH, anapara ve faiz veya kar payı içeren nakit akışlarına sahip bir finansal varlık olmakla birlikte söz konusu nakit akışları döviz kurundaki veya altın fiyatlarındaki artışa bağlı olarak değişebileceğinden aynı zamanda bir türev ürün özelliği de gösteriyor.

Dolayısıyla bu özellikleriyle KKMH'nin TFRS'de finansal varlık ölçüm sınıflarından hangisine tabi olacağı belirlenirken türev ürün unsuru barındıran karma sözleşmelere ilişkin hükümlerin dikkate alınması da gerekecek.

Bu tür mevduat ve katılım hesapları bulunan işletmeler tarafından KKMH, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılarak ölçülecek.

Bu doğrultuda KKMH, Finansal Durum Tablosu'nda "finansal yatırımlar" sınıfında sunulacak ve raporlama dönemi sonlarında KKMH'nin gerçeğe uygun değerindeki değişimler Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda "Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler" kalemine yansıtılacak.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı uyarınca KKMH'nin "Diğer Finansal Araçlar" sınıfında değerlendirilmesi ve gerçeğe uygun değer değişiminin kar veya zarara yansıtılarak ölçülmesi gerekiyor.

Bu kapsamda KKMH, Finansal Durum Tablosu'nda "Finansal Yatırımlar" sınıfında sunulacak ve raporlama dönemi sonlarında KKMH'nin gerçeğe uygun değerindeki değişimler Kar veya Zarar Tablosu'nda "Finansal Yatırımlar Değer Artış Kazançları veya Finansal Yatırımlar Değer Azalış Zararları" altında gösterilecek.

YORUMLAR
500
Mersin'de sezonun ilk çağla hasadı gerçekleşti, kilosu 500 TL'den alıcı buldu Mersin'de sezonun ilk çağla hasadı gerçekleşti, kilosu 500 TL'den alıcı buldu 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Türk Lirası, Türkiye, Altın, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İşletmelerin kur korumalı TL mevduat ve katılım hesapları finansal tablolara yansıtılacak - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:24:27. #1.13#
SON DAKİKA: İşletmelerin kur korumalı TL mevduat ve katılım hesapları finansal tablolara yansıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement