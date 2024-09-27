İSO'dan Dijital Beceri Eğitimi Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

İSO'dan Dijital Beceri Eğitimi Projesi Tamamlandı

İSO'nun ManuFoW projesi, 2000'den fazla çalışan ve öğrenciye dijital beceriler kazandırdı.

27.09.2024 12:47
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İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Avrupa Birliği (AB) kaynaklı projelerinden olan ve üretim sektöründe çalışanların dijital becerilerini geliştirmek için düzenlediği "Üretim Sektöründe Geleceğin İşleri: Cinsiyet Eşitliği Odağında Yeteneklerin Gelişimi" (ManuFoW) projesi eğitimlerine üretim sektörünün her kademesinden çalışanlar ile üniversite ve meslek lisesi öğrencilerden oluşan 2 binden fazla kişi katıldı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, bir yıl süren proje kapsamında 6 teknoloji dikeyine yönelik 4 farklı seviyede 55 eğitim programı düzenlendi.

ManuFoW projesinin kapanış toplantısı, İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda yapıldı. Kapanış toplantısında ayrıca tüm gün süren paneller gerçekleştirildi.

Panellerde, dijital dönüşüm, cinsiyet eşitliği, geleceğin işleri gibi konu başlıkları ele alındı.

Bir yıl boyunca süren ve imalat sektöründe çalışanların değişen ve dönüşen iş yapış şekilleri ve yeni yeteneklere uyum sağlayabilmesi ve cinsiyet eşitliği stratejilerine uygun beceriler geliştirilmesi amacıyla düzenlenen projenin kapsamında, Veri Analitiği ve Yapay Zeka, Robotik Sistemler ve Otomasyon, IoT ve Sensör Teknolojileri, Bulut Bilişim ve Büyük Veri, Siber Güvenlik ve CAD/CAM Yazılımları ve Eklemeli Üretim olmak üzere 6 teknoloji dikeyine yönelik olarak, temel-orta-ileri ve üst düzey yönetici seviyelerinde eğitim programları düzenlendi.

Bu eğitimler, temel seviye için Dijitalleşmenin Temelleri, orta seviye için Geleceğin İşleri 101, ileri seviye için Geleceğin İşleri 201, C-Level için de Üst Düzey Yönetici Eğitimleri olarak sıralandı.

1 Ekim 2023'te açılış toplantısıyla başlayan eğitimler kapsamında toplam 55 oturum yapılırken, eğitimlere 2 binden fazla kişi katılım gösterdi. Bu eğitimlerde meslek lisesi öğrencilerinden başlayarak üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara, oradan halihazırda beyaz ve mavi yakada çalışan mevcut iş gücü ve üst düzey yöneticilere kadar uzanan geniş bir skalaya hitap edildi.

Proje yürütülürken eğitimlerle eş zamanlı olarak, imalat sanayine yönelik temel araştırma ve ihtiyaç analizi çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar ulusal çalıştay, eğiticilerin eğitimi atölyesi gibi etkinliklerle desteklendi.

Projenin tüm faaliyetlerinin çıktıları ve ihtiyaç analizi doğrultusunda firmaların dijital dönüşümdeki durumları, karşılaştıkları problemler, dijital çağda istihdamda aradıkları yetkinlikler ve cinsiyet eşitliğine yönelik stratejileri ve iş gücünün geleceğe hazırlanmasına yönelik öneriler Türkiye İş Gücü Yol Haritası raporu altında derlenerek proje sonlandırıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Dijital Dönüşüm, Avrupa Birliği, Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO'dan Dijital Beceri Eğitimi Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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