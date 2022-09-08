İso: İhracat İklim Endeksi, Son 19 Ayda İlk Kez 50'nin Altında Kaydedildi - Son Dakika
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İso: İhracat İklim Endeksi, Son 19 Ayda İlk Kez 50'nin Altında Kaydedildi

08.09.2022 12:31
İso: İhracat İklim Endeksi, Son 19 Ayda İlk Kez 50'nin Altında Kaydedildi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustos ayında 48,8’e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk kez eşik değer 50,0’nin altında kaldı ve Türk imalat ihracatçıları için daha zorlayıcı bir talep ortamına işaret etti. İhracat iklimindeki bozulma, hafif olmakla birlikte Haziran 2020’den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustos ayında 48,8'e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk kez eşik değer 50,0'nin altında kaldı ve Türk imalat ihracatçıları için daha zorlayıcı bir talep ortamına işaret etti. İhracat iklimindeki bozulma, hafif olmakla birlikte Haziran 2020'den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ağustos 2022 dönemi sonuçları bugün açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. 19 aylık dönemde ilk kez eşik değer 50,0'nin altında kalan ihracat iklim endeksi ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İSO TÜRKİYE İHRACAT İKLİMİ ENDEKSİ AĞUSTOSTA 48,8 OLDU: Temmuzda 50,0 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 48,8'e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk kez eşik değer 50,0'nin altında kaldı ve Türk imalat ihracatçıları için daha zorlayıcı bir talep ortamına işaret etti. İhracat iklimindeki bozulma, hafif olmakla birlikte Haziran 2020'den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti.

ABD VE ALMANYA'DA DARALMA SÜRDÜ: Ağustos ayında ABD'deki daralmanın derinleştiği görüldü. Dünyanın en büyük ekonomisinde iktisadi faaliyet üst üste ikinci ay geriledi ve söz konusu düşüş, Covid-19 salgınının ilk dalgasından beri en yüksek hızda kaydedildi. Benzer bir tablo, üretimin Mayıs 2020'den beri en yüksek oranda azaldığı Almanya'da da gözlendi. Türk imalatçılarının en büyük dış pazarı konumunda olan Almanya'nın ihracattaki payı yüzde 9 civarında bulunuyor. Diğer yandan, Avrupa ekonomisindeki zayıflık Almanya ile sınırlı kalmadı. Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivitede son 19 ayda ilk kez düşüş kaydederken İtalya, Yunanistan ve Hollanda'da da bozulma yaşandı. Buna karşılık Fransa, İspanya ve İrlanda'da üretim ılımlı büyüme kaydetti. Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde üretimin en hızlı düşüş gösterdiği ülke Polonya oldu. Bu ülkede son 27 ayın en sert daralması yaşandı.

TAKİP EDİLEN ÜLKELER İÇERİSİNDE EN YÜKSEK BÜYÜME DE YİNE BAE'DE KAYDEDİLDİ: Ağustos ayının nispeten olumlu bir gelişmesi, Orta Doğu'nun talepteki büyümenin ana kaynağı olmayı sürdürmesiydi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), petrol dışı aktivite güçlü artış kaydetti ve söz konusu artış, Haziran 2019'dan beri en yüksek hızda gerçekleşti. Takip edilen ülkeler içerisinde en yüksek büyüme de yine BAE'de kaydedildi. Bu arada Katar ve Suudi Arabistan'da üretim yine güçlü bir şekilde arttı. Lübnan'da ekonomi aktivite hemen hemen yatay seyrederken Mısır'da ise daralma hız kesti. Ağustos'ta dört BRICS ülkesinde iktisadi faaliyet artış kaydetti. Büyüme, özellikle Hindistan'da güçlü gerçekleşti."

BRICS terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ni kastetmek için kullanılıyor. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin (Brasil, Russia, India, China, South Africa) baş harflerinden oluşuyor.

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Kaynak: ANKA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İso: İhracat İklim Endeksi, Son 19 Ayda İlk Kez 50'nin Altında Kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İso: İhracat İklim Endeksi, Son 19 Ayda İlk Kez 50'nin Altında Kaydedildi - Son Dakika
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