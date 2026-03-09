İSO İhracat İklim Endeksi Şubat'ta 52,1 - Son Dakika
İSO İhracat İklim Endeksi Şubat'ta 52,1

09.03.2026 10:27
İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi, Şubat 2026'da 52,1 seviyesinde kalarak iyileşmeyi sürdürüyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi, şubatta 52,1 oldu.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin Şubat 2026 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Buna göre, İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi şubat ayında değişim göstermeyerek 52,1 düzeyinde gerçekleşti. Endeks yılın ilk çeyreğinin ortasında imalatçıların ihracat pazar ikliminde ılımlı iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Bu veriyle birlikte talep koşulları son 26 ay boyunca kesintisiz olarak güçlendi.

Almanya ve Birleşik Krallık'ta büyüme güçlü seyretti

Türk imalatçıların en büyük 10 ihracat pazarından 7'sinde ekonomik aktivite şubat ayında artış kaydetti.

Türk imalat sektörü ihracat hacminin 4'te 1'inden fazlasını oluşturan ilk dört pazarın tamamı bu grupta yer aldı. Almanya ve Birleşik Krallık'ta büyüme güçlü seyretti.

Bununla birlikte, Birleşik Krallık'taki genişleme ocak ayına göre hafif yavaşlarken, Almanya'da büyüme son dört ayın en yüksek hızına ulaştı. ABD'de ise ekonomik aktivitedeki artış devam etmekle birlikte büyüme son dört ayın en düşük düzeyinde gerçekleşti.

BAE'deki üretim artışı son 22 ayın en yüksek hızında

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) petrol dışı ekonomik aktivite güçlü düzeyde arttı ve söz konusu artış son 22 ayın en yüksek hızında gerçekleşti.

PMI verileri kapsamında izlenen ekonomiler içerisinde Singapur'un hemen ardından ikinci en hızlı büyüme bu ülkede kaydedildi. Şubat ayında üretimin azaldığı üç önemli ihracat pazarı Fransa, Romanya ve Polonya oldu.

Fransa ve Polonya'da ekonomik aktivitedeki düşüş ocak ayına göre daha hafif gerçekleşti. Romanya'da ise imalat sanayi üretimi belirgin bir şekilde geriledi ve düşüş anketin başladığı Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek hızda ölçüldü.

Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yüzde 3'ünü oluşturan Romanya'nın üretimindeki düşüş, anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde en belirgin düzeyde gerçekleşti. Son olarak şubat ayı verileri Çin'de üretimin güçlü bir şekilde arttığına ve büyüme hızının Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştığına işaret etti.

Açıklamada sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Önemli ihracat pazarlarının büyük bölümünde talep koşullarının iyileşmesi, önümüzdeki aylarda Türk imalatçılarının yurt dışından yeni iş fırsatları elde etmesine katkı sağlayabilir. ABD'nin son gümrük vergilerinin bu eğilimler üzerinde bir etkisi olup olmayacağını takip etmemiz gerekecek."

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

