İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 50,4 oldu - Son Dakika

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta kısmi düşüşle 50,4'e geriledi.

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin şubat sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI şubatta 50,4 oldu ve ocaktaki 50,5'lik seviyenin altına geriledi. Endeks son 9 ay boyunca eşik değer 50'nin üzerinde seyretti.

Manşet PMI endeksinin 50'nin üzerinde kalmasına rağmen Türk imalatçıları şubatta da bazı sorunlarla karşılaşmaya devam etti ve bu durum üretimin yeniden ivme kaybetmesine yol açtı. Toplam yeni siparişler üst üste beşinci ay yavaşladı. Bu yavaşlama, fiyat artışları ve piyasa belirsizliğinin müşterileri caydırması nedeniyle 2021 Mayıs'tan beri en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Yavaşlama, uluslararası talepteki iyileşmeyle birlikte yurt dışından alınan yeni siparişlerin yeniden büyümeye geçmesine rağmen yaşandı.

Firmaların üretim hacimleri doğal gaz ve elektrik kesintilerinden etkilendi. Üretim üst üste üçüncü ay ivme kaybetti ve yavaşlama ocak ayına göre daha belirgin oldu.

İmalatçılar, işletme kapasitesini artırma çabaları kapsamında yeni personel alımlarına devam etti. İstihdamda yaşanan güçlü artışla mevcut genişleme eğilimi 21 aya ulaştı.

Ham madde, enerji ve nakliye fiyatlarının yanı sıra ücretlerdeki artışlara bağlı olarak girdi maliyetleri şubatta keskin bir şekilde yükselmeye devam etti. TL'de yaşanan değer kaybı da bu yükselişe katkı yaptı. Enerji ve ham madde maliyetlerindeki yükseliş sonucu firmalar satış fiyatlarını artırdı.

"Elektrik ve doğal gaz kesintileri üretimi yavaşlattı"

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, elektrik ve doğal gaz arzındaki aksamaların, şubatta Türk imalatçılarının yaşadığı zorlukları artırdığını ve üretimin yavaşlamasında rol oynadığını bildirdi.

Harker, "Öte yandan, firmaların arz sorunlarına rağmen kapasite iyileştirmeye ve birikmiş işlerini tamamlamaya yönelik çabaları, istihdamda artışın devam etmesini sağladı. Bu arada, maliyet artışlarının ilk çeyrek ortalarında güçlü seyrini korumasına rağmen, son PMI verileri enflasyonist baskıların yılın başlarında tepe noktasına ulaşmış olabileceğine işaret etti." ifadelerini kullandı.

Şubatta 10 sektörün 9'unda üretim yavaşladı

Şubat ayı verilerine göre, İSO Türkiye Sektörel PMI, birçok sektörde zorlu faaliyet koşullarının sürdüğüne işaret etti. Şubatta takip edilen 10 sektörün 9'unda üretim yavaşladı.

Üretimde en keskin düşüş, enerji arzındaki aksamalar nedeniyle metalik olmayan mineral ürünler sektöründe gerçekleşti. Bu sektördeki yavaşlama, Kovid-19 salgınının Nisan 2020'deki ilk dalgasından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

Üretimde artış kaydeden tek sektör giyim ve deri ürünleri oldu. Yeni siparişlerdeki büyümeye bağlı olarak bu sektörün üretimi son üç ayda ilk kez büyüdü.

Şubatta giyim ve deri ürünleri dışında yeni siparişleri artan tek sektör kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri oldu. En keskin yavaşlama metalik olmayan mineral ürünler sektöründe yaşandı.

Yeni ihracat siparişleri 7 sektörde arttı

Dış talebe ilişkin gelişmeler daha olumlu seyretti ve 10 sektörün 7'sinde yeni ihracat siparişleri arttı. Yeni ihracat siparişlerinin anket tarihindeki en hızlı büyümeyi kaydettiği giyim ve deri ürünleri sektörü bu göstergede başı çekti.

Sektörlerin çoğunluğu personel sayılarını artırdı. İstihdamdaki en hızlı genişleme, makine ve metal ürünleri kategorisinde kaydedildi.

Sektörlerin tümünde girdi maliyetleri enflasyonu ilk çeyreğin ortasında da yüksek seyrini korudu. Girdi fiyatları 9 sektörde ocak ayına göre daha düşük oranda arttı. 8 sektörde satış fiyatları önceki aya göre daha düşük oranda yükseldi. Tedarik zincirlerindeki aksamaların hafiflediğine ilişkin bazı işaretler dikkati çekti. Ancak en belirgin teslimat gecikmeleri elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe yaşanmaya devam etti.