İspanya'da 94 milyar avroluk banka kredisinin batma riski var - Son Dakika

İspanya Merkez Bankası, bireysel ve kurumsal olmak üzere yaklaşık 94 milyar avroluk banka kredisinin geri ödenmeme riski olduğunu açıkladı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, kredilerin geri ödenmesiyle ilgili mevcut riskin sadece bankaları değil, Kovid-19 salgını döneminde uygun şartlarda kredi yardımı yapan Resmi Kredi Enstitüsünü (ICO) de kapsadığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu 94 milyar avroluk riskin, 61 milyar avrosundan fazlasının şirket, 31 milyar 400 milyon avrosunun bireysel kredi olduğu kaydedildi.

Çoğu ICO tarafından garanti edilen ve kısa vadeli ya da yeniden finanse edilen kredilerin büyüdüğü aktarılan açıklamada, kredi geri ödeme tarihi gelen ancak bunu yapamayacak olanlara karşı nasıl bir düzenleme yapılacağına ilişkin belirsizliğin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada küresel salgın döneminde devlet garantili verilen kredilerden 3 milyar avronun halihazırda geri ödemesinin yapılmadığı bildirilerek, "temerrüt riskinin gerçekleşmesi halinde sadece bankaların değil, devletin de olumsuz etkileneceği, devletin daha çok borçlanarak, kamu açığının artacağı" görüşü paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca enerji fiyatlarındaki artış, Ukrayna- Rusya savaşının ekonomik sonuçları, tüketim ve yatırımın düşmesi gibi faktörlerin de mevcut riski artırdığı vurgulanarak, bankalara temkinli hareket etmeleri ve kredi karşılıklarını serbest bırakmamaları tavsiye edildi.