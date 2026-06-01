İspanya'da Elektrik ve Doğal Gaz KDV'si Yükseldi

01.06.2026 11:22
İspanya, elektrik ve doğal gaz KDV'sini yüzde 10'dan yeniden yüzde 21'e çıkardı, eleştiriler var.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 20 Mart'ta aldığı önlemler kapsamında elektrik ve doğal gazda Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 21'den yüzde 10'a indirme uygulaması sona erdi.

Hükümet, İran'a yönelik saldırılarla birlikte başlayan akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın küresel etkilerini hafifletmek için aldığı önlemlerin bir kısmını sonlandırdı.

Hükümetin 20 Mart'ta onayladığı kriz karşıtı paketin 30 Haziran'a kadar yürürlükte kalması beklense de nisan ayında arz fiyatlarının kontrol altında tutulması gerekçe gösterilerek, elektrik ve doğal gazdaki KDV oranlarında olduğu gibi bazı önlemler erken devre dışı bırakıldı.

Buna göre 1 Haziran'dan itibaren İspanya'da elektrik ve doğal gaz faturalarındaki KDV oranı yeniden yüzde 21'e çıktı.

Ayrıca endüstri alanlarında kullanılan özel elektrik vergisindeki indirim de sona ererek, yüzde 0,5'ten tekrar yüzde 5'e getirildi.

Diğer yandan, enflasyon oranlarının hükümetin belirlediği eşiğin üzerinde kalmasından dolayı akaryakıtlara uygulanan KDV indirimi 30 Haziran'a kadar korundu.

Tüketiciler derneği Facua ise yaptığı basın açıklamasında, "elektrik gibi temel ve hayati bir hizmete en yüksek KDV oranının uygulanmasının adaletsiz olduğunu" savunarak, elektrik ve doğal gazda KDV oranlarındaki indirimin sona erdirilmesini eleştirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, İspanya, Enerji, Dünya, Son Dakika

