İspanya'da şubat ayı enflasyonu son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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İspanya'da şubat ayı enflasyonu son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

28.02.2022 12:12
İspanya'da şubat ayı enflasyonu son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

İspanya'da enflasyon, şubat ayında son 33 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 7,4 seviyesinde gerçekleşti.

İspanya'da enflasyon, şubat ayında son 33 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 7,4 seviyesinde gerçekleşti.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede enflasyon şubat ayında 2021'in aynı dönemine oranla yüzde 7,4 oldu. Şubatta enflasyon bir önceki aya kıyasla ise 1,3 puanlık bir artış kaydetti.

INE açıklamasında, geçen yaz sonundan itibaren ciddi bir yükseliş grafiğinde olan enflasyonun şubat ayında son 33 yılın (Temmuz 1989) en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Açıklamaya göre, TÜFE'ye yansıyan ürün maliyetlerindeki artışlar en çok akaryakıt, gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinde belirgin oldu.

Ülkede, ocak ayında TÜFE'de yıllık bazda görülen ilk düşüşün ardından şubat ayı rakamları enflasyonun yeniden artış eğiliminde olduğunu gösterdi.

İspanya'da enflasyon 2021 şubat ayında yüzde 0 düzeyinde gerçekleşirken, yaz aylarına kadar yüzde 2,7'ye kadar yükselmiş, ekim ayından itibaren rekorlar kırarak aralıkta yüzde 6,5'a kadar çıkmıştı.

Ülkede taze gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek enflasyon da şubat ayında yüzde 3'e kadar yükselerek, Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İspanya'da şubat ayı enflasyonu son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika


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