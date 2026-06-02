İspanya, Turizmde Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya, Turizmde Rekor Kırdı

02.06.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, 2026'nın ilk çeyreğinde 26,6 milyon turist ağırlayarak kendi rekorunu kırdı.

İspanya, Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, İspanya yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Nisan) 26,6 milyon turist ağırlayarak kendi rekorunu kırdı.

Dünya Turizm Örgütünün (DTÖ) "2025 yılında en çok turist alan ülkeler" listesinde Fransa'nın (102 milyon) ardından 2'nci sırada bulunan İspanya (96,8 milyon), ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan turizmde gelişmeye devam ediyor.

INE, İspanya'ya geçen yılın aynı dönemine oranla, yüzde 3,4 artışla 2026'nın ilk çeyreğinde 26,6 milyon turist geldiğini açıkladı.

Verilerde, yılın ilk çeyreğinde turistlerin harcamalarının 36 milyar 703 milyon avroya ulaşarak 2025'in aynı dönemine oranla yüzde 6,7'lik artış yakaladığı ve hem turist sayısında hem de turist harcamalarında İspanya'nın kendi rekorunu kırdığı bildirildi.

INE'nin sadece nisan ayı turizm rakamlarında 9,05 milyon turist geldiği ve 11 milyar 686 milyon avroluk harcama yapıldığı bilgileri paylaşıldı.

Turizm sektörü, 2025'te İspanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) 218 milyar 459 milyon avro katkıda bulunarak yıllık bazda yüzde 2,5'lik reel bir büyüme ve toplam ulusal ekonominin yüzde 13'üne denk gelen bir paya sahip olmuştu.

Kaynak: AA

İspanya, Ekonomi, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya, Turizmde Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:49:41. #.0.5#
SON DAKİKA: İspanya, Turizmde Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.