İspanya ve Portekiz'de Büyük Elektrik Kesintisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İspanya ve Portekiz'de Büyük Elektrik Kesintisi

28 Nisan'da İspanya ve Portekiz'de büyük elektrik kesintisi yaşandı, hayat durma noktasına geldi.

29.04.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya ve Portekiz ile Fransa'nın bir kısmında 28 Nisan'da etkili olan elektrik kesintisi bölgede enerji tüketim, güvenliği ve bağlantıların dayanıklılığını gündeme getirdi.

İspanya'da dün öğle saatlerinde başlayan elektrik kesintisi ülke çapında etkili olmuş ve hayatı durma noktasına getirmişti.

Ülkedeki kesintiden Portekiz de etkilenmiş ve milyonlarca kişi ve hayatın akışı olumsuz etkilenmişti.

Söz konusu zaman diliminde, Fransa'nın İspanya sınırındaki bölgelerinde yaşayanlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdiler. Belçika'ya kadar uzanan başka kesintiler de rapor edildi.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası bir neden olarak belirlendiğini söyledi.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, "tüm olası nedenlerin" analiz edildiğini belirterek, o sırada tüketilen elektriğin yarısından fazlası olan yaklaşık 15 gigavatlık elektriğin yaklaşık beş saniye içinde "aniden yok olduğunu" kaydetti.

RIE Enerji Jeopolitiği ve Piyasaları Araştırma Görevlisi Francesco Sassi, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ilk etapta elektrik üretimindeki ani düşüşe neyin sebep olduğunu hala bilmediklerini ifade etti.

Farklı ülkeler arasındaki bağlantıların stratejik öneminin olayın sonuçlarının anlaşılmasında birinci öneme sahip olduğunu vurgulayan Sassi, "Portekiz, İspanya şebekesine tamamen bağımlı ve bu nedenle kesintiden hemen etkilendi. Buna karşılık, Fransız şebekesinin dayanıklılığı ve İber yarımadası ile Avrupa Birliği'nin (AB) geri kalanı arasındaki sınırlı ara bağlantılar yan etkileri sınırlandırdı." diye konuştu.

Sassi, karbonsuzlaştırmanın her şeyden önce enerji tüketiminin elektrifikasyonu ve ülkeler arasında daha fazla ara bağlantı anlamına geldiğini belirterek, "Eğer AB 2050'ye kadar Net Sıfır'a ulaşma konusunda ciddiyse, AB içindeki ve komşularıyla olan ara bağlantıların dayanıklılığını arttırmak zorunda. Aksi takdirde bu senaryoda bir geçişin sürdürülmesinin güvenliği ciddi şekilde tehlikeye girebilir." ifadelerini kullandı.

Hayat normale dönüyor

İspanya'daki kesintiden etkilenen Portekiz'de ise elektrik hizmetinin tamamen normale döndüğü ve tüm trafo merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiği açıklandı.

Portekiz'de, 28 Nisan öğle saatlerinden bu yana süren elektrik kesintisinin tamamen giderildiği belirtildi.

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes, kesintinin tamamen giderilerek, enerji arzının normale döndüğünü duyurdu.

Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını belirterek, "Şu anda elektrik dahil hemen hemen tüm hizmetlerimiz yeniden sağlanmış durumda." dedi.

Antonio Leitao, 6,4 milyon aboneye elektrik hizmetinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, başkent Lizbon metrosunun elektrik kesintisi nedeniyle seferlerine normal saati olan 06.30'da başlamadığı kaydedildi.

Metro servisinden yapılan açıklamada da seferlerin aşamalı olarak başlatılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Politika, Portekiz, İspanya, Ekonomi, Enerji, Fransa, Ulaşım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya ve Portekiz'de Büyük Elektrik Kesintisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Eşini otobüste unuttu, paniği sözlerine yansıdı: Allah’ım çıldıracağım ya Eşini otobüste unuttu, paniği sözlerine yansıdı: Allah'ım çıldıracağım ya
Sürücüler dikkat Ehliyet için cebinizden fazladan 7 bin 423 lira çıkabilir Sürücüler dikkat! Ehliyet için cebinizden fazladan 7 bin 423 lira çıkabilir
1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor 1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor
Türkiye Şampiyonası’nda olay Saha savaş alanına döndü Türkiye Şampiyonası'nda olay! Saha savaş alanına döndü
Murat Kurum’a teşekkür eden TİP’li Başkan özür diledi Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı
Kanada ordusunda “kaz“ alarmı Kanada ordusunda "kaz" alarmı
Şırnak’ta çoban ölü bulundu Şırnak'ta çoban ölü bulundu
Çin’deki bir restoranda yangın faciası 22 kişi hayatını kaybetti Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:17
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı
İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
13:19
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
13:12
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
12:52
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
12:45
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi
Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
12:41
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti
Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
12:39
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
12:36
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:48:49. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya ve Portekiz'de Büyük Elektrik Kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.