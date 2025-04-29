İspanya ve Portekiz'de Büyük Elektrik Kesintisi

İspanya ve Portekiz ile Fransa'nın bir kısmında 28 Nisan'da etkili olan elektrik kesintisi bölgede enerji tüketim, güvenliği ve bağlantıların dayanıklılığını gündeme getirdi.

İspanya'da dün öğle saatlerinde başlayan elektrik kesintisi ülke çapında etkili olmuş ve hayatı durma noktasına getirmişti.

Ülkedeki kesintiden Portekiz de etkilenmiş ve milyonlarca kişi ve hayatın akışı olumsuz etkilenmişti.

Söz konusu zaman diliminde, Fransa'nın İspanya sınırındaki bölgelerinde yaşayanlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdiler. Belçika'ya kadar uzanan başka kesintiler de rapor edildi.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının da olası bir neden olarak belirlendiğini söyledi.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, "tüm olası nedenlerin" analiz edildiğini belirterek, o sırada tüketilen elektriğin yarısından fazlası olan yaklaşık 15 gigavatlık elektriğin yaklaşık beş saniye içinde "aniden yok olduğunu" kaydetti.

RIE Enerji Jeopolitiği ve Piyasaları Araştırma Görevlisi Francesco Sassi, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ilk etapta elektrik üretimindeki ani düşüşe neyin sebep olduğunu hala bilmediklerini ifade etti.

Farklı ülkeler arasındaki bağlantıların stratejik öneminin olayın sonuçlarının anlaşılmasında birinci öneme sahip olduğunu vurgulayan Sassi, "Portekiz, İspanya şebekesine tamamen bağımlı ve bu nedenle kesintiden hemen etkilendi. Buna karşılık, Fransız şebekesinin dayanıklılığı ve İber yarımadası ile Avrupa Birliği'nin (AB) geri kalanı arasındaki sınırlı ara bağlantılar yan etkileri sınırlandırdı." diye konuştu.

Sassi, karbonsuzlaştırmanın her şeyden önce enerji tüketiminin elektrifikasyonu ve ülkeler arasında daha fazla ara bağlantı anlamına geldiğini belirterek, "Eğer AB 2050'ye kadar Net Sıfır'a ulaşma konusunda ciddiyse, AB içindeki ve komşularıyla olan ara bağlantıların dayanıklılığını arttırmak zorunda. Aksi takdirde bu senaryoda bir geçişin sürdürülmesinin güvenliği ciddi şekilde tehlikeye girebilir." ifadelerini kullandı.

Hayat normale dönüyor

İspanya'daki kesintiden etkilenen Portekiz'de ise elektrik hizmetinin tamamen normale döndüğü ve tüm trafo merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiği açıklandı.

Portekiz'de, 28 Nisan öğle saatlerinden bu yana süren elektrik kesintisinin tamamen giderildiği belirtildi.

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes, kesintinin tamamen giderilerek, enerji arzının normale döndüğünü duyurdu.

Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını belirterek, "Şu anda elektrik dahil hemen hemen tüm hizmetlerimiz yeniden sağlanmış durumda." dedi.

Antonio Leitao, 6,4 milyon aboneye elektrik hizmetinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, başkent Lizbon metrosunun elektrik kesintisi nedeniyle seferlerine normal saati olan 06.30'da başlamadığı kaydedildi.

Metro servisinden yapılan açıklamada da seferlerin aşamalı olarak başlatılacağı duyuruldu.