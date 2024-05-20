Isparta\'da çobanlara çoban karavanı desteği

Ekonomi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonu ile hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan Sürü Merada Çoban Karavanda Projesi tamamlandı. Isparta kırsalında hayvancılık yapan çobanların yaşam şartlarının iyileştirilmesini hedefleyen proje kapsamında 15 çiftçiye çoban karavanı temin edildi.

Isparta'da, 430 bin küçükbaş hayvan mevcut

Isparta Valisi Aydın Baruş törende yaptığı konuşmada; "TÜİK 2023 yılı verilerine göre ilimizde 260 bin koyun ve 170 bin keçi varlığıyla toplamda 430 bin küçükbaş varlığı mevcuttur. Anadolu kültür mirasımıza sahip çıkmak, Yörük kültürünün devamı sağlamak, gıda arz talep dengesini korumak ve en önemlisi de sürdürülebilir hayvancılığın temini için çobanlarımızın refah seviyesinin arttırmak adına Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve BAKA tarafından çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bunlardan biri de "Sürü Merada Çoban Karavanda" projesidir" diye konuştu.

Kırsal alanlarda göçün azaltılması hedefleniyor

Proje kapsamında küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Sütçüler ilçelerinden 100 baş ve üzeri küçükbaş varlığına sahip 15 hayvan yetiştiricisine çoban karavanı dağıtılacağını açıklayan Vali Baruş, şöyle devam etti: "Özellikle yılın belli dönemlerinde mera ve yaylaya çıkan yetiştiricilerimiz için projemiz önem arz etmektedir. Proje ile çoban aileleri evlerindeki konforu mera ve yaylalarda da sağlayabilecektir. Yayla hayvancılığında yaşam standartlarının iyileştirilmesi ile yaylada küçükbaş hayvan yetiştiriciliği daha rahat ve sevilerek yapılan bir iş haline gelecektir. Konaklama sıkıntısı nedeni ile kullanılamayan yaylım alanlarının üretimde kullanımı artacaktır. Kırsal alanda dezavantajlı konumda olan küçükbaş yetiştiricilerimizin üretimlerinde artış ve yaylım alanlarından faydalanma oranlarının artması ile ekonomik şartlarının iyileşeceği ve böylece kırsal alanlardaki nüfus azalması ve göçün azaltılması yönelik sorunlarına katkı sağlanacaktır. Sürü sahiplerine, sürü yöneticisi kardeşlerimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Dereceye girenlere ödül verildi

Halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile devam eden kırkım şenliği en güzel kuzu yarışması ve koyun kırkım yarışması ile devam etti. Yarışmaların ardından dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Ardından Belceğiz merasının açılışı yapılarak koyun ve kuzular meraya salındı. Proje ile çobanların yaşam şartlarında karşılaştığı zorluklar nedeni ile azalan bir seyir izleyen yayla hayvancılığının artırılması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Şarkikaraağaç ilçesi Beyceğiz köyünde düzenlenen karavan teslim töreni ve kırkım şenliğine; Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun, Şarkikaraağaç Kaymakamı Emre Arslan, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, BAKA uzmanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA