Isparta'da çobanlara çoban karavanı desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Isparta'da çobanlara çoban karavanı desteği

Isparta\'da çobanlara çoban karavanı desteği

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonu ile hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan Sürü Merada Çoban Karavanda Projesi tamamlandı. Isparta kırsalında hayvancılık yapan çobanların yaşam şartlarının iyileştirilmesini hedefleyen proje kapsamında 15 çiftçiye çoban karavanı temin edildi.

20.05.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonu ile hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan Sürü Merada Çoban Karavanda Projesi tamamlandı. Isparta kırsalında hayvancılık yapan çobanların yaşam şartlarının iyileştirilmesini hedefleyen proje kapsamında 15 çiftçiye çoban karavanı temin edildi.

Isparta'da, 430 bin küçükbaş hayvan mevcut

Isparta Valisi Aydın Baruş törende yaptığı konuşmada; "TÜİK 2023 yılı verilerine göre ilimizde 260 bin koyun ve 170 bin keçi varlığıyla toplamda 430 bin küçükbaş varlığı mevcuttur. Anadolu kültür mirasımıza sahip çıkmak, Yörük kültürünün devamı sağlamak, gıda arz talep dengesini korumak ve en önemlisi de sürdürülebilir hayvancılığın temini için çobanlarımızın refah seviyesinin arttırmak adına Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve BAKA tarafından çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bunlardan biri de "Sürü Merada Çoban Karavanda" projesidir" diye konuştu.

Kırsal alanlarda göçün azaltılması hedefleniyor

Proje kapsamında küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Sütçüler ilçelerinden 100 baş ve üzeri küçükbaş varlığına sahip 15 hayvan yetiştiricisine çoban karavanı dağıtılacağını açıklayan Vali Baruş, şöyle devam etti: "Özellikle yılın belli dönemlerinde mera ve yaylaya çıkan yetiştiricilerimiz için projemiz önem arz etmektedir. Proje ile çoban aileleri evlerindeki konforu mera ve yaylalarda da sağlayabilecektir. Yayla hayvancılığında yaşam standartlarının iyileştirilmesi ile yaylada küçükbaş hayvan yetiştiriciliği daha rahat ve sevilerek yapılan bir iş haline gelecektir. Konaklama sıkıntısı nedeni ile kullanılamayan yaylım alanlarının üretimde kullanımı artacaktır. Kırsal alanda dezavantajlı konumda olan küçükbaş yetiştiricilerimizin üretimlerinde artış ve yaylım alanlarından faydalanma oranlarının artması ile ekonomik şartlarının iyileşeceği ve böylece kırsal alanlardaki nüfus azalması ve göçün azaltılması yönelik sorunlarına katkı sağlanacaktır. Sürü sahiplerine, sürü yöneticisi kardeşlerimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Dereceye girenlere ödül verildi

Halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile devam eden kırkım şenliği en güzel kuzu yarışması ve koyun kırkım yarışması ile devam etti. Yarışmaların ardından dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Ardından Belceğiz merasının açılışı yapılarak koyun ve kuzular meraya salındı. Proje ile çobanların yaşam şartlarında karşılaştığı zorluklar nedeni ile azalan bir seyir izleyen yayla hayvancılığının artırılması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Şarkikaraağaç ilçesi Beyceğiz köyünde düzenlenen karavan teslim töreni ve kırkım şenliğine; Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun, Şarkikaraağaç Kaymakamı Emre Arslan, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, BAKA uzmanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta'da çobanlara çoban karavanı desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da çobanlara çoban karavanı desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement