Isparta haber | Isparta elmasının ihracat pazarı artırılacak - Son Dakika
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Isparta haber | Isparta elmasının ihracat pazarı artırılacak

13.10.2022 15:44

Gelen Isparta haberlerine göre Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsasının (ITB) yönetimleri, Senirce kasabasındaki hasat çalışmaları devam eden elma bahçelerini ziyaret etti.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsasının (ITB) yönetimleri, Senirce kasabasındaki hasat çalışmaları devam eden elma bahçelerini ziyaret etti.

Bu yıl elma hasadından umutlu olduklarını belirten ITB Başkanı Hüdai Şahin, "Isparta'da elma sezonu devam ediyor. Bu sene elmalarımız daha kaliteli yetişti. İhracatımız şu an 150 bin ton civarında. Ticaret ve Sanayi Odamız ile el ele vererek ihracatımızı daha da arttıracağız. Böylelikle hem üreticimiz hem de Isparta'mız kazanacaktır." dedi.

Isparta elmasının pazarlanması noktasında önemli çalışmalar yapacaklarını belirten ITSO Başkanı Metin Çelik de elmanın Isparta ekonomisine büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Elma, Isparta ekonomisi için çok önemli Isparta ekonomisinde ihracat sıralamamız da bizim dördüncü kalemizde yer alıyor. Meyve sektörü olaraktan çok güzel bir yerdeyiz. Yaklaşık Türkiye'de üretilen 3 elmanın 1 tanesi Isparta'dan gidiyor. Üreticimiz sağ olsun büyük çabalarla elmasını üretiyor ama burada pazarlama konusunda eksiklerimiz var. İhracat konusunda inşallah borsamızda birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Elmamızın katma değerini artırarak Isparta'mıza güzel şeyler hizmetler yapacağımız."

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Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta haber | Isparta elmasının ihracat pazarı artırılacak - Son Dakika

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