Isparta Elma İhtiyacının Yüzde 20'sini Karşılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Isparta Elma İhtiyacının Yüzde 20'sini Karşılıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Isparta'nın Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini karşıladığını açıkladı.

13.11.2024 00:16
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini Isparta'nın karşıladığını söyledi.

Çeşitli açılış ve ziyaretler için Isparta'ya gelen Hisarcıklıoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda istişare toplantısına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Isparta'nın sanayi, tarım, eğitim, hayvancılık ve turizm şehri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin gül yağ üretiminin yüzde 65'ini Isparta'nın karşıladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Isparta ortalama 1 milyon ton elma üretiyor. Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 20'sini Isparta karşılıyor. Eğirdir Gölü, Kovada Gölü, lavanta bahçeleriniz, Davraz Kayak Merkezi'niz var. Yılda 500 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyorsunuz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, tarihten bu yana Isparta'nın bir ticaret merkezi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en eski odasına Isparta sahip, sıkıntılarımızı da istişare edeceğiz. Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında para ve kredi politikaları sıkı tutulmakta ve bu biraz iç piyasayı daraltmakta ve büyüme hızı düşmektedir. Ekonomi yönetimi enflasyonu kalıcı olarak düşürene kadar bu politikaların uygulanacağı ifade ediliyor. Küresel yavaşlama ve Türk lirasındaki değer derlemesi de ihracatçı kardeşlerimi sıkıntıya sokuyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Isparta Elma İhtiyacının Yüzde 20'sini Karşılıyor - Son Dakika

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