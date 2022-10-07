Isparta haberleri! Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu güven tazeledi - Son Dakika
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Isparta haberleri! Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu güven tazeledi

07.10.2022 15:01
Isparta haberleri! Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu güven tazeledi

Gelen Isparta haberlerine göre Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, oda üyelerinin güvenini tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, oda üyelerinin güvenini tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Suluova TSO üyelerinin yine farklılığını gösterdiğini belirten Turgut Aksu, "Bizlere teveccüh göstererek tek liste, tek vücut, topyekün birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde Suluova sevdalıları olarak bizleri desteklemişlerdir. Bu sorumluluğun farkındayız. Yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarımızla ilçemiz ve üyelerimiz için daha çok gayret göstererek çalışacağız" dedi.

Paylaşımcı ve sorun çözme odaklı olmaya çalıştıklarına vurgu yapan Aksu, "Siz esnaflarımızın gereksinimlerin ne olduğunu anlayan tecrübe ve birikimlerimizle yanınızda olmaya çalıştık. Civar il ve ilçelerle, odalarla istişare içinde olarak projelerini ilçemize uyarlamanın hesaplarını yaptık" diye konuştu.

Özellikle yeni dönemde meslek grubundaki üyelerle iletişim halinde olacaklarına değinip yeni mesai arkadaşlarına seslenen Suluova TSO Başkanı Aksu, "Sizlere iletilen istek, sorun ve önerileri bizlere aktarmanızı, Suluova'ya ve odamıza katkı sağlayacağına inandığınız projeleri bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Bölgemiz için faydalı olacağına inandığımız projelerin hayata geçirilmesi için hep birlikte çalışırsak olumlu sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Suluova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta haberleri! Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu güven tazeledi - Son Dakika

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