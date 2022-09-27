Isparta'da Ulusal Meyvecilik Sempozyumu başladı - Son Dakika
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Isparta'da Ulusal Meyvecilik Sempozyumu başladı

27.09.2022 15:16
Isparta'da Ulusal Meyvecilik Sempozyumu başladı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Ulusal Meyvecilik Sempozyumu düzenlendi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Ulusal Meyvecilik Sempozyumu düzenlendi.

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) tarafından "Gıda Güvencesi Açısından Meyvecilik" temasıyla düzenlenen Ulusal Meyvecilik Sempozyumu 3 gün sürecek.

Sempozyumda, meyvecilik sektörünü etkileyen iklim sorunları, küresel pazarlar ve tüketici tercihlerindeki değişim sorunları ile gıda güvenliği konusundaki endişeler değerlendirilecek.

Isparta Valisi Aydın Baruş, MAREM konferans salonunda yaptığı konuşmada, il genelinde yapılan meyveciliğin önemli noktada olduğunu söyledi.

Küresel kriz ve salgının insanlara gıda güvenliğinin önemini hatırlattığını belirten Baruş, "Gıdanın ulaşılabilirliği, sürdürülebilir gıda yönetimi bugün dünyanın üzerinde durduğu en stratejik konulardan biri. Bu nedenledir ki böylesine önem taşıyan stratejik bir konuda ilimizde düzenlenen Ulusal Meyvecilik Sempozyumu hepimiz için ayrı bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bazı meyvelerin üretiminde Isparta'nın lider konumda olduğunu ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Bunların başında da bugün sempozyumun düzenlendiği Eğirdir ilçemizin de ürettiği elma geliyor. Tarım Müdürlüğünün 2021 rakamlarında göre Isparta'da toplam 1 milyon 130 bin 424 ton elma üretimi gerçekleşmiş. Bu alanda Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini gerçekleştirerek birinci olmuş Isparta. Kirazda 50 bin tonun üzerinde bir üretimle Türkiye beşincisi, kayısıda 22 bin tonun üzerinde bir üretimde yine Türkiye'de beşinci sırada, vişne üretiminde de yine 11 bin ton civarında bir üretimle Türkiye'de beşinci sırada."

Konuşmaların ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri sempozyuma destek veren özel sektör temsilcilerine plaket takdim etti.

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Kaynak: AA

Araştırma, Türkiye, Eğirdir, Isparta, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta'da Ulusal Meyvecilik Sempozyumu başladı - Son Dakika

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