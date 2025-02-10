İşsizlik Aralık'ta Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

İşsizlik Aralık'ta Düşüş Gösterdi

Aralık 2024'te işsiz sayısı 39 bin azalarak 3 milyon 26 bine, işsizlik oranı ise %8,5'e düştü.

10.02.2025 10:35
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İşsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,1 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 42,9 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 28,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 28,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Aralık'ta Düşüş Gösterdi - Son Dakika

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