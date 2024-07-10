İşsizlik Oranı 2012'den Sonraki En Düşük Seviyeye Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

İşsizlik Oranı 2012'den Sonraki En Düşük Seviyeye Geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranının 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesine gerileyerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyeye ulaştığını açıkladı. Ayrıca istihdam oranının da 0,4 puan artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Bakan Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığını ve istihdam göstergelerini desteklediğini ifade etti.

10.07.2024 13:21
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ihracat verilerini değerlendirdi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 54,5 olmuştur. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 15 olmuştur. Geçmiş dönemlerde yüzde 25'lere kadar yükselen genç işsizlik oranının bu seviyelere gelmesi de sevindirici bir diğer gelişmedir" dedi.

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğiliminin ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayarak istihdam göstergelerini desteklediğini aktaran Bakan Bolat, "Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,7 oranında büyümüş, net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1,6 puan olmuştur. İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında, yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında vurguladıkları üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İşsizlik Oranı 2012'den Sonraki En Düşük Seviyeye Geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşsizlik Oranı 2012'den Sonraki En Düşük Seviyeye Geriledi - Son Dakika
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