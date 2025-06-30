İşsizlik Oranı Düşüyor, İstihdam Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İşsizlik Oranı Düşüyor, İstihdam Artıyor

30.06.2025 12:06
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Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının %8,4'e düştüğünü, istihdamın ise 32,5 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon sürecinde emin adımlarla ilerlerken, önümüzdeki dönemde iş gücü piyasasını daha da güçlendirecek adımlarımızla işsizliği azaltmayı, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma politikalarımız ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan mayıs ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"İş gücü piyasasındaki güçlü görünüm korunmaya, istihdam seviyemiz yükselirken, işsizlik oranımız da düşmeye devam ediyor." değerlendirmesini yapan Yılmaz, mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinden daha iyi bir patikada ilerleyen işsizlik oranının tek haneli seviyesini sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstihdam oranı yüzde 49'a yükselirken, istihdamımız bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak mayıs ayı itibarıyla 32,5 milyonun üzerindedir. Gençlerdeki işsizlik oranı da hem aylık hem de yıllık bazda 0,3 puan düşerek yüzde 15,4 seviyesine gerilemiş, gençlerin iş gücüne katılma ve istihdam oranları da geçen senenin aynı ayına göre yükselmiştir. Dezenflasyon sürecinde emin adımlarla ilerlerken, önümüzdeki dönemde iş gücü piyasasını daha da güçlendirecek adımlarımızla işsizliği azaltmayı, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma politikalarımız ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dezenflasyon, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Oranı Düşüyor, İstihdam Artıyor - Son Dakika

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