İşsizlik Oranı Haziran'da Yüzde 7,6'ya Geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 168 bin azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesine indi.

Böylece işsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre de 1 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 9,8 olarak tahmin edildi.

Haziranda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda yüzde 17,3 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2024 9,2 8,6 8,8 8,6 8,4 9,2 9 8,5 8,6 8,7 8,4 8,6 2025 8,5 8,2 7,9 8,6 8,4 8,6 8,1 8,6 8,6 8,5 8,6 7,8 2026 8,1 8,4 8,1 8,1 8,1 7,6 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA