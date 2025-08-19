İşsizlik Oranı Tek Haneli Seviyede - Son Dakika
Ekonomi

İşsizlik Oranı Tek Haneli Seviyede

İşsizlik Oranı Tek Haneli Seviyede
19.08.2025 14:01
Cevdet Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son 10 çeyrektir tek haneli kaldığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son 10 çeyrektir tek haneli seviyesini koruduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2'nci çeyrek iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı son 10 çeyrektir tek haneli seviyesini korumuş ve 2025 yılının 2'nci çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, OVP'de (Orta Vadeli Program) öngördüğümüzden daha olumlu bir seyir izlemektedir. Gençler ve kadınlardaki istihdam artışı, kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri. Buradaki gelişmeleri de hem istihdam ve üretim politikalarımız açısından hem de nüfus politikalarımız açısından takip ediyoruz. 2025'in 2'nci çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre; gençlerin iş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan yükselirken, işsizlik oranının 0,4 puan gerilemesi ve genç istihdamının artması sevindirici bir gelişme olmuştur. İstikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla bir yandan enflasyonu düşürürken, diğer yandan büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

13:18
