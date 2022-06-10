Tüik: İşsiz Sayısı Nisanda 65 Bin Kişi Artarak 3 Milyon 853 Bin Kişi Oldu - Son Dakika
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Tüik: İşsiz Sayısı Nisanda 65 Bin Kişi Artarak 3 Milyon 853 Bin Kişi Oldu

10.06.2022 10:09
Tüik: İşsiz Sayısı Nisanda 65 Bin Kişi Artarak 3 Milyon 853 Bin Kişi Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,3 oldu.

TÜİK nisan ayına dair işgücü istatistiklerini yayınladı. İşsiz sayısının 3 milyon 853 bin kişi olduğunun belirtildiği açıklamanın detayları şöyle:

"MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,3 OLDU: Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 iken kadınlarda yüzde 14,5 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,1 OLDU: İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 47,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,7 iken kadınlarda yüzde 29,8 olarak hesaplandı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,1 OLDU: İşgücü 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 53,1 olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20,0 OLDU: 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 20,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,1, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 45,1 SAAT OLDU: İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,1 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 21,7 OLDU: Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 21,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak tahmin edildi."

Tüik: İşsiz Sayısı Nisanda 65 Bin Kişi Artarak 3 Milyon 853 Bin Kişi Oldu
Tüik: İşsiz Sayısı Nisanda 65 Bin Kişi Artarak 3 Milyon 853 Bin Kişi Oldu

YORUMLAR
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TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu Uğur Bayraktutan: 165 Bin Nüfuslu Artvin'de Devletin Verilerine Göre 8 Bin 894 İşsiz Var Uğur Bayraktutan: 165 Bin Nüfuslu Artvin'de Devletin Verilerine Göre 8 Bin 894 İşsiz Var
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Tüik: İşsiz Sayısı Nisanda 65 Bin Kişi Artarak 3 Milyon 853 Bin Kişi Oldu - Son Dakika

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