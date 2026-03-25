İşsizlikte Düşüş: 2025'te 2,9 Milyon - Son Dakika
25.03.2026 13:44
Bakan Işıkhan, 2025'te işsizlik oranının 147 bin kişi azalarak 2,9 milyon olduğunu duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsiz sayısı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program (OVP), Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikaların etkisine değinerek 2025 yılındaki başarılara yönelik açıklama yaptı. İşsiz sayısının 2025 yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi olduğunu ifade eden Işıkhan, kadınlarda işsizlik oranının, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 11,3'e gerilediğini bildirdi. Aynı zamanda Işıkhan, genç nüfusta işsizlik oranının, 1 puan azalarak 2005 yılından beri en düşük seviyesi olan yüzde 15,3'e gerilediğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Orta Vadeli Programımız (OVP), Ulusal İstihdam Stratejimiz (UİS) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikalarımızın etkisiyle 2025 yılında önemli başarılara imza attık. Geçtiğimiz yıl yüzde 8,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. İşsiz sayısı, 2025 yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu. Aynı dönemde kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 11,3'e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı, 1 puan azalarak 2005 yılından beri en düşük seviyesi olan yüzde 15,3'e geriledi. Kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak için yürüttüğümüz programlarımızın olumlu sonuçlarını her geçen gün daha fazla almaya devam edeceğiz. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49; işgücü 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ekonomi modelimizin parolası olan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı bu temeller üzerinde yükselecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

Advertisement
