İstanbul 2021'de dünya kongre şehirleri sıralamasında 12'nciliğe yükseldi

İstanbul, Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) Destinasyon Performans Endeksi'ne göre 2021 yılında fiziki toplantıların değerlendirildiği 'etkilenmemiş şehirler' sıralamasında bin 234 şehir içinde 2019'a göre 32 sıra birden ilerleyerek 12'nci oldu. İstanbul'un 2021 yılında dünya kongre şehirleri sıralamasında 12'nciliğe yükselmesine ilişkin olarak İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu gidişle, İstanbul'u birkaç yıl içinde kongre ve toplantı destinasyonu listelerinde 2015'teki gibi ilk 10'da görebileceğiz" dedi.

İstanbul, Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) Destinasyon Performans Endeksi'ne göre 2021 yılında fiziki toplantıların değerlendirildiği 'etkilenmemiş şehirler' sıralamasında bin 234 şehir içinde 2019'a göre 32 sıra birden ilerleyerek 12'nci oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'ndan (ICVB) yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında pandemi sebebiyle veri toplanamadı. Önceki yıllara bakıldığında ise İstanbul, 2019 yılında 44'üncü, 2018 yılında 84'üncü, 2017'de de 133'üncü sırada bulunuyordu. 2021'de ise 12'nci sırada yer aldı. Açıklamada, İstanbul'un bu başarıyı dijital ve hibrit kongrelerin sayısının yükseldiği ve pandemi sebebiyle küresel ekonomik kayıpların arttığı 2021'de kaydetmesinin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

ICCA, her yıl merakla beklenen uluslararası kongre listesini açıklarken, Destinasyon Performans Endeksi adı altında yeni bir hesaplama sistemine geçti. Böylece 2021 yılında şehir sıralamalarına, fiziki kongrelerin yanı sıra 'planlanan kongreler', 'hibrit kongreler', 'dijital kongreler' gibi başlıklar da eklendi. Buna göre İstanbul, 'etkilenmeyen', fiziki yapılan 6 kongre ile 12'nci sırada, 9 dijital kongre ile 95'inci sırada, 2 hibrit kongre ile 105'inci sırada yer aldı.

"İstanbul'u birkaç yıl içinde ilk 10'da görebileceğiz"

ICVB başkanlığı görevini de yürüten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un 2021 yılında dünya kongre şehirleri sıralamasında 12'nciliğe yükselmesine ilişkin olarak, "Bu gidişle, İstanbul'u birkaç yıl içinde kongre ve toplantı destinasyonu listelerinde 2015'teki gibi ilk 10'da görebileceğiz. Yakaladığımız ivme önemli. Çünkü İstanbul'a kongre ya da toplantı için gelen turistin harcaması 3 bin doları buluyor" açıklamasında bulundu.

Kongre turizminin ürettiği katma değere işaret eden Avdagiç, "Araştırmalara göre kongre turisti, sadece İstanbul'u gezmek için gelen turistin 3-4 katı seviyesinde harcama yapıyor. Bu sebeple ICVB olarak dijital ya da hibrit kongrelerden çok, fiziki kongrelere ağırlık veriyoruz. Dijital versiyonlarının, fiziki kongrelerin yerini tutması mümkün değil" dedi.

"Radarımızda 26 uluslararası kongre ve etkinlik var"

Tüm eforlarını kongre ve toplantı organizasyonlarını İstanbul'a getirmeye sarf ettiklerini belirten Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelecek 5 yıl için İstanbul'a kazandırmak istediğimiz kongreler radarımızda bugün itibariyle 26 uluslararası kongre ve etkinlik var. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun adaylık çalışmalarını tamamen kendisinin yaptığı 7 önemli kongre bulunuyor. 2023 yılında 600 katılımcılı Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği Kongresi'nin İstanbul'da yapılması kesinleşti. Bunun dışında 6 kongre için çalışıyoruz. Bunları da kazanırsak 5 binden fazla kongre turistini İstanbul'a kazandırmış olacağız. Ayrıca katılımcı sayıları 300 ile 25 bin kişi arasında 19 kongreye de destek mektubu, konaklama-ulaşım, sunum ve tanıtım materyalleri gibi birçok araçla destek verdik. Bunlardan da İstanbul için güzel sonuçlar bekliyoruz."

İstanbul'a gerek turizm gerekse kongre ve etkinlik endüstrisi açısından yoğun talep olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Bu talebi çok önemsiyoruz. Turizm, şehrimizin neredeyse tüm paydaşlarını kalkındıracak güce sahip. Biz de sektörün büyümesine, gelirlerinin artmasına ciddi katkı veriyoruz. ICVB aracılığıyla, İstanbul'a yönelik uluslararası kongre ve etkinlik taleplerini daha da yoğunlaştırmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL