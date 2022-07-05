İstanbul 2021'de dünya kongre şehirleri sıralamasında 12'nciliğe yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul 2021'de dünya kongre şehirleri sıralamasında 12'nciliğe yükseldi

05.07.2022 10:44
İstanbul 2021'de dünya kongre şehirleri sıralamasında 12'nciliğe yükseldi

İstanbul, Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) Destinasyon Performans Endeksi'ne göre 2021 yılında fiziki toplantıların değerlendirildiği 'etkilenmemiş şehirler' sıralamasında bin 234 şehir içinde 2019'a göre 32 sıra birden ilerleyerek 12'nci oldu.

İstanbul, Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) Destinasyon Performans Endeksi'ne göre 2021 yılında fiziki toplantıların değerlendirildiği 'etkilenmemiş şehirler' sıralamasında bin 234 şehir içinde 2019'a göre 32 sıra birden ilerleyerek 12'nci oldu. İstanbul'un 2021 yılında dünya kongre şehirleri sıralamasında 12'nciliğe yükselmesine ilişkin olarak İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu gidişle, İstanbul'u birkaç yıl içinde kongre ve toplantı destinasyonu listelerinde 2015'teki gibi ilk 10'da görebileceğiz" dedi.

İstanbul, Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) Destinasyon Performans Endeksi'ne göre 2021 yılında fiziki toplantıların değerlendirildiği 'etkilenmemiş şehirler' sıralamasında bin 234 şehir içinde 2019'a göre 32 sıra birden ilerleyerek 12'nci oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'ndan (ICVB) yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında pandemi sebebiyle veri toplanamadı. Önceki yıllara bakıldığında ise İstanbul, 2019 yılında 44'üncü, 2018 yılında 84'üncü, 2017'de de 133'üncü sırada bulunuyordu. 2021'de ise 12'nci sırada yer aldı. Açıklamada, İstanbul'un bu başarıyı dijital ve hibrit kongrelerin sayısının yükseldiği ve pandemi sebebiyle küresel ekonomik kayıpların arttığı 2021'de kaydetmesinin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

ICCA, her yıl merakla beklenen uluslararası kongre listesini açıklarken, Destinasyon Performans Endeksi adı altında yeni bir hesaplama sistemine geçti. Böylece 2021 yılında şehir sıralamalarına, fiziki kongrelerin yanı sıra 'planlanan kongreler', 'hibrit kongreler', 'dijital kongreler' gibi başlıklar da eklendi. Buna göre İstanbul, 'etkilenmeyen', fiziki yapılan 6 kongre ile 12'nci sırada, 9 dijital kongre ile 95'inci sırada, 2 hibrit kongre ile 105'inci sırada yer aldı.

"İstanbul'u birkaç yıl içinde ilk 10'da görebileceğiz"

ICVB başkanlığı görevini de yürüten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un 2021 yılında dünya kongre şehirleri sıralamasında 12'nciliğe yükselmesine ilişkin olarak, "Bu gidişle, İstanbul'u birkaç yıl içinde kongre ve toplantı destinasyonu listelerinde 2015'teki gibi ilk 10'da görebileceğiz. Yakaladığımız ivme önemli. Çünkü İstanbul'a kongre ya da toplantı için gelen turistin harcaması 3 bin doları buluyor" açıklamasında bulundu.

Kongre turizminin ürettiği katma değere işaret eden Avdagiç, "Araştırmalara göre kongre turisti, sadece İstanbul'u gezmek için gelen turistin 3-4 katı seviyesinde harcama yapıyor. Bu sebeple ICVB olarak dijital ya da hibrit kongrelerden çok, fiziki kongrelere ağırlık veriyoruz. Dijital versiyonlarının, fiziki kongrelerin yerini tutması mümkün değil" dedi.

"Radarımızda 26 uluslararası kongre ve etkinlik var"

Tüm eforlarını kongre ve toplantı organizasyonlarını İstanbul'a getirmeye sarf ettiklerini belirten Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelecek 5 yıl için İstanbul'a kazandırmak istediğimiz kongreler radarımızda bugün itibariyle 26 uluslararası kongre ve etkinlik var. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun adaylık çalışmalarını tamamen kendisinin yaptığı 7 önemli kongre bulunuyor. 2023 yılında 600 katılımcılı Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği Kongresi'nin İstanbul'da yapılması kesinleşti. Bunun dışında 6 kongre için çalışıyoruz. Bunları da kazanırsak 5 binden fazla kongre turistini İstanbul'a kazandırmış olacağız. Ayrıca katılımcı sayıları 300 ile 25 bin kişi arasında 19 kongreye de destek mektubu, konaklama-ulaşım, sunum ve tanıtım materyalleri gibi birçok araçla destek verdik. Bunlardan da İstanbul için güzel sonuçlar bekliyoruz."

İstanbul'a gerek turizm gerekse kongre ve etkinlik endüstrisi açısından yoğun talep olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Bu talebi çok önemsiyoruz. Turizm, şehrimizin neredeyse tüm paydaşlarını kalkındıracak güce sahip. Biz de sektörün büyümesine, gelirlerinin artmasına ciddi katkı veriyoruz. ICVB aracılığıyla, İstanbul'a yönelik uluslararası kongre ve etkinlik taleplerini daha da yoğunlaştırmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı Siirtli Vatandaş: 'Değil Tatile Gitmeyi Bir Şehirden Bir Şehire Bile Gitmeye Zorlanıyor İnsan' Siirtli Vatandaş: 'Değil Tatile Gitmeyi Bir Şehirden Bir Şehire Bile Gitmeye Zorlanıyor İnsan'
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul 2021'de dünya kongre şehirleri sıralamasında 12'nciliğe yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:34 Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz
10:27 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Kurban Bayramı nedeniyle binlerce personel görevli olacak
10:18 Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı doğan bebek ilgi odağı oldu! Halk, Hindu tanrısına benzettikleri bebeği görmek için evine akın etti
10:14 Dünya, İspanya Başbakanı Sanchez'in skandal hareketini konuşuyor! Siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildiği anlar kameralara yansıdı
10:11 İstanbul'da alevlerin ortasında kalan 97 yaşındaki Alzheimer hastası kadın hayatta kaldı
09:58 Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan 75 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti
09:55 Asgari ücrete gelen ara zam sonrası fiyatlar uçtu! Temel gıda maddeleri ve gayrimenkulde gözle görülür fark yaşanıyor
09:48 Temmuz ayında benzine ilk zam geliyor! İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
09:41 Eski Galatasaraylı Riera, yeni takımının başına geçer geçmez büyük şok yaşadı! Taraftarlar tepki göstererek basın toplantısını bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 10:47:59. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul 2021'de dünya kongre şehirleri sıralamasında 12'nciliğe yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement