İstanbul 550 Milyon Lira ile Girişimciliği Destekleyecek

Ekonomi

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent, İstanbul'un küresel girişimcilik merkezi haline gelmesinin stratejik öncelikleri olarak belirlendiğini belirterek, "İkiz Dönüşüm programına 200 milyon lira, Yapay Zeka Teknolojileri programına 200 milyon lira, İşbirliği İstanbul programına ise 150 milyon lira olmak üzere toplamda 550 milyon lira bütçe tahsis ettik. Proje başına ise en az 3 milyon, en fazla 15 milyon lira destek sağlayacağız." dedi.

İSTKA, faaliyetlerini, bölgelerinin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan 26 kalkınma ajansından biri olarak sürdürüyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, ajansın kuruluşundan bu yana bölgesinin gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürülebilirliği sağlamak üzere İstanbul için çalışan, insan odaklı, çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olma vizyonuyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Taşkent, İSTKA olarak kuruluşlarından bu yana çeşitli destek mekanizmaları aracılığıyla bölgesel gelişimi hızlandırmayı hedefleyen çok boyutlu ve kapsayıcı bir strateji geliştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yakın zamanda onaylanan 2024-2028 İstanbul Bölge Planı'mızda ortaya konulan stratejik öncelik ve hedefler doğrultusunda ajansımıza projelerini sunan kurum ve kuruluşların kısa ve orta vadeli projelerini ilan ettiğimiz proje teklif çağrıları vasıtasıyla uzun vadeli, yüksek bütçeli ve büyük hacimli projelerini güdümlü proje enstrümanıyla hayata geçiriyoruz. Bu vizyondan hareketle kuruluşumuzdan bu yana İstanbul'un kalkınma rotasına yeni ufuklar belirleyecek birçok yenilikçi fikrin uygulamasına imkan sunan sayısız projeyi bu nitelikli destek araçları marifetiyle hayata geçirmiş bulunuyoruz."

Proje teklif çağrıları ve güdümlü projeler gibi çeşitli hibe mekanizmalarının yanı sıra İstanbul'daki girişimlerin risk sermayesine erişimini kolaylaştırmak üzere girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmak için bölgesel girişim sermayesi çağrısı, faiz/faizsiz kredi desteği gibi özel sektörü destekleyici birçok yenilikçi finansman enstrümanlarını da eş zamanlı olarak hayata geçirdiklerini ifade eden Taşkent, İstanbul'un küresel rekabet edebilirliğini artırmak için çok yönlü olarak ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirdiklerini anlattı.

Taşkent, bu yıl "İşbirliği İstanbul Mali Destek Programı" kapsamında verilecek desteklere ilişkin şu bilgileri verdi:

"12. Kalkınma Planı'nın beş gelişme ekseninden biri olan 'Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim' başlığı ulusal ekonominin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde ilerlemesini öngörmektedir. Bu doğrultuda, dijitalleşmeye dayalı nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, katma değerli üretimin artırılması, teknoloji ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılması hedeflenmiştir.

Ulusal plan ve politikalarla uyumlu olarak İstanbul'un sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, potansiyelini, stratejik önceliklerini belirlemek amacıyla hazırlanan 2024-2028 İstanbul Bölge Planı'nda da teknolojik dönüşümün hızlandırılması, yeşil ekonomiye geçiş, İstanbul'un küresel girişimcilik merkezi haline gelmesi stratejik öncelikler olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede ajansımız tarafından 2025 yılı Mali Destek Programları ilan edilmiş olup bunlar, İkiz Dönüşüm, Yapay Zeka Teknolojileri ve İş Birliği İstanbul Mali Destek programlarıdır. İkiz Dönüşüm programına 200 milyon lira, Yapay Zeka Teknolojileri programına 200 milyon lira, İşbirliği İstanbul programına ise 150 milyon lira olmak üzere toplamda 550 milyon lira bütçe tahsis ettik. Proje başına ise en az 3 milyon, en fazla 15 milyon lira destek sağlayacağız."

İkiz Dönüşüm Mali Destek programı ile imalat sanayisinin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarında kapasitesinin artırılacağını kaydeden Taşkent, bu sayede yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme projelerinin destekleneceğini ifade etti.

Taşkent, Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek programı ile nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik sürdürülebilir eğitim modellerinin geliştirilmesi, yapay zeka girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yaratıcı sektörlerde inovasyona dayalı projelerin desteklenmesi, sanayide dijital dönüşüm ile verimlilik artışının sağlanması ve kamu hizmetlerinde yapay zekanın verimliliği artırıcı kullanımı gibi alanlara odaklanan projelerin destekleneceğini söyledi.

Bu programların, İstanbul'da sanayi ve hizmet sektörlerini dönüştürerek sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim altyapısı oluşturacağına işaret eden Taşkent, "Enerji verimliliği, temiz üretim ve yapay zeka tabanlı çözümler ve kurumsal işbirliklerinin artırılmasıyla İstanbul'un yeşil ve dijital dönüşümüne katkı sağlanacaktır. Programlar kapsamında hayata geçirilecek projeler ile yerel ekosistem güçlendirilecek, İstanbul'un küresel rekabet gücü artırılacaktır." diye konuştu.

Taşkent, İşbirliği İstanbul Mali Destek programı kapsamında kar amacı gütmeyen kurumlara sağlanacak desteklerle hayata geçirilecek projelerde hem kurumsal şirketlerin inovasyon kapasitelerini artırmayı hem de startupların büyümelerini hızlandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, odalar veya girişimcilik merkezleri tarafından uygulanacak projeler kapsamında startupların kurumsal şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilikçi ürün, çözüm ve hizmet geliştirmelerine, ortak pazarlama faaliyetleri yürütmelerine ve yatırım almalarına yönelik işbirliklerinin tesis edileceğini belirten Taşkent, startupların küresel pazarda daha rekabetçi hale gelmesi ve kurumsal şirketlerin de inovasyon odaklı dönüşümlerini hızlandırması için bu tür desteklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Taşkent, proje başvurularının sadece çevrim içi olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edileceğini, başvuruların 27 Ocak'ta başladığını, son başvuru tarihinin ise 11 Nisan olarak belirlendiğini kaydetti.

Potansiyel yararlanıcıların başvurularını son tarihi beklemeden yapmalarını tavsiye ederken, proje başvurularının 2 aşamada değerlendirileceğini anlatan Taşkent, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk aşama olan ön inceleme ve uygunluk kontrollerinde projelerin şekilsel olarak uygunluğu ajansımız tarafından kontrol edilecek. Başvuru sahibinin uygunluğu, destekleyici belgelerin sunulup sunulmadığı gibi kriterler bu aşamada incelenecek. İkinci aşama ise teknik ve mali değerlendirme olup bu aşamada projeleri bağımsız değerlendiriciler inceleyecek. Projelerin program ile ilgililiği, uygulama yöntemi, etkisi, maliyet etkinliği gibi başlıklarda değerlendirme yapılacaktır. Başvuru koşulları, başvurunun nasıl yapılacağı ve değerlendirme süreçleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, web sitemizde yayınlanan program başvuru rehberlerini ve sunumları inceleyebilirler."