İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2015'te yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2015'te yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır

28.08.2022 08:26
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2015'te yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 24 Aralık 2015'te EP-MNP tescil işaretli hava aracının, S-6 uçak park yerine yanaşırken HAVAŞ'a ait araca çarpmasıyla sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 24 Aralık 2015'te EP-MNP tescil işaretli hava aracının, S-6 uçak park yerine yanaşırken HAVAŞ'a ait araca çarpmasıyla sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 24 Aralık 2015'te, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda EP-MNP tescil işaretli hava aracının S-6 uçak park yerine yanaşırken duramayarak, park halindeki HAVAŞ'a ait araca çarpmasıyla sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu hazırlandı. Bakanlık raporu ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sundu.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 4 KATLI METRUK BİNANIN DUVARI ÇÖTÜ İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 4 KATLI METRUK BİNANIN DUVARI ÇÖTÜ İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü. İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü.
Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı, Araştırma, İnceleme, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2015'te yaşanan 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 ABD'nin Gülşen çağrısına AK Parti'den çok sert tepki: Hadsizlik
00:34 Adana'da gergin anlar! Montella ile Balotelli maç sonunda birbirine girdi
00:13 MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun
00:11 3 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken babasını öldürdü
23:22 Sedat Peker'in çok konuşulan rüşvet çarkı iddiaları paylaşımların odağındaki holding sahibi tarafından doğrulandı
23:17 Erzurum Aziziye Tabyası'ndaki kan izlerinin hikayesi duygulandırıyor
23:07 Fransa'da kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder'in Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi
22:50 Rakiplerini tek golle deviren Adana Demirspor ve İstanbulspor üç puanı hanelerine yazdırdı
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı
22:32 Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 08:26:38. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2015'te yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement