Buna göre, 24 Aralık 2015'te, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda EP-MNP tescil işaretli hava aracının S-6 uçak park yerine yanaşırken duramayarak, park halindeki HAVAŞ'a ait araca çarpmasıyla sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu hazırlandı. Bakanlık raporu ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2015'te yaşanan 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazır - Son Dakika

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