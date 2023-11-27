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Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor - Son Dakika

Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlar su tutmaya başladı. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı 14 gün içinde yüzde 17.08'den yüzde 25.44'e çıktı. İşte baraj baraj doluluk oranları...

27.11.2023 - 10:43,  Güncelleme: 10:47
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İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlarındaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25.44 olarak ölçüldü. 14 gün önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.08 olarak ölçülmüştü.

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA HIZLI YÜKSELİŞLER

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17.66'dan yüzde 29.98'e yükseldi. Sazlıdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 2.92'den yüzde 9.37'ye yükseldi.

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 25'i aştı

EN FAZLA ARTIŞ ELMALI BARAJI'NDA

Doluluk oranındaki en fazla artış Elmalı Barajı'nda yaşandı. İki hafta önce yüzde 20.32 olarak ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 46.67 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 47.37 ile Ömerli Barajı oldu. Kuraklık nedeniyle adeta kuruyan Papuçdere barajı yüzde 6.64'lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 25'i aştı

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları:

  • Elmalı % 46.67
  • Istrancalar % 40.79
  • Darlık % 39.37
  • Alibeyköy % 29.98
  • Terkos %13.46
  • Büyükçekmece % 9.61
  • Sazlıdere % 9.37
  • Kazandere % 8.8
  • Papuçdere % 6.64
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında doluluk oranı yükseliyor - Son Dakika
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