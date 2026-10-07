İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucu rektörü Gülten Kazgan\'ı santralistanbul\'da andı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, iktisat profesörü ve üniversitenin kurucu rektörü merhum Emeritus Prof. Dr. Gülten Kazgan'ı santralistanbul Kampüsü'nde düzenlediği törenle andı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, anma töreninde İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serda Selin Öztürk, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan, Prof. Dr. Kazgan'ın oğlu Kerim Kazgan ve öğrencisi Prof. Dr. Deniz Züngün'ün yanı sıra meslektaşları ve öğrencileri söz aldı.

Kazgan'ın akademik ve düşünsel mirasının ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin kuruluşuna yaptığı katkıların anlatıldığı törende, öğrencileri ve meslektaşları Kazgan'la ilgili anılarını da paylaştı.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Parlakçı, Kazgan'ın akademik kimliği ve ilkeli duruşuyla üniversitenin kuruluş yıllarına damga vuran isimlerden biri olduğunu belirtti.

Parlakçı, bazı insanların, bir kurumun şekillenmesinde sadece yaptığı işlerin yanı sıra, varlıklarıyla, ilkeleriyle ve duruşlarıyla da iz bıraktıklarını vurgulayarak, "Gülten Hoca da benim için böyle bir isimdi. Akademik derinliği, ilkeli duruşu ve zarif, vakur temsiliyle hatırlıyorum kendisini. Kuruluş yıllarımızda üniversitemizin şekillenmesinde emeği geçen öncü isimlerden biriydi." ifadelerini kullandı.

"Gülten Hoca'nın asistanı olmak, benim için çok büyük bir şans"

Prof. Dr. Gülten Kazgan'ın akademik asistanlığını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan da derslerinin yalnızca kendi öğrencileri değil, farklı fakültelerden ve üniversitelerden öğrenciler tarafından da yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Yazgan, derslerinin çoğu zaman sınıfta yer bulmanın zorlaşacağı kadar kalabalık olduğunu belirterek, "Benim akademik hayatım aslında Gülten Kazgan'ın asistanı olarak başladı. Gülten Hoca'nın asistanı olmak, onun öğrencisi olmak, gerçekten benim için çok büyük bir şans ve onur oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir üniversitenin kimliğini akademik kültürü ve düşünce biçimi belirler"

BİLGİ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk de Kazgan'ın hem kendi yaşamındaki hem de İstanbul Bilgi Üniversitesinin akademik kimliğindeki yerini anlattı.

Öztürk, Kazgan'ın kendilerine yalnızca kitaplarını ve akademik çalışmalarını bırakmadığını aynı zamanda güçlü bir fikir de bıraktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendisi artık o koridorda yürümeyebilir, artık odası orada olmayabilir, ama fikirleri yaşamaya devam ediyor. Yetiştirdiği öğrenciler başka öğrenciler yetiştiriyor. Kitapları yeni kuşaklar tarafından okunuyor. Kurulmasına emek verdiği üniversite yaşamaya devam ederken o üniversitenin içinden yetişen insanlar onun bıraktığı değerleri bir sonraki kuşağa taşıyacak."

Prof. Dr. Kazgan'ın oğlu Kerim Kazgan, annesinin aile yaşamındaki yönlerini ve onunla ilgili anılarını paylaştı.

Kazgan'ın güçlü adalet duygusuna, dürüstlüğüne ve ilkelerinden ödün vermeyen kişiliğine dikkati çeken Kazgan, annesiyle ilişkisine ve yetişme sürecine dair anılarını anlattı.

Kazgan'ın akademik yaşamının yanı sıra kişisel özellikleriyle de çevresinde iz bıraktığını ifade eden Kazgan, "Annem çok adildi. Çok dürüsttü, ilkeleri çok güçlüydü. Gülten Kazgan'ın oğlu olmak zaman zaman zor olsa da benim için her zaman büyük bir gurur kaynağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.