İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Yenilikçi Temizlik Çözümleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri, Arçelik ile yürütülen ID 302 endüstriyel tasarım stüdyo dersi kapsamında, ev temizliğine yönelik yenilikçi, sürdürülebilir ve dijital deneyim odaklı yeni nesil temizlik çözümleri tasarladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında öğrenciler küçük ev aletleri tasarımının kuramsal ve pratik yönlerini deneyimleme imkanı buldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyeleri Yasemin Soylu, Rana İmam Esirger ve Umut Pulat ile Arçelik Beyaz Eşya Tasarımı Direktörü Özgür Mutlu Öz yürütücülüğünde gerçekleştirilen stüdyo çalışmasında öğrenciler, "Ev Temizliği" teması doğrultusunda Arçelik markası için yeni nesil temizlik çözümleri geliştirdi.

Projelerde fiziksel ürün tasarımlarının yanı sıra ürünleri destekleyen dijital kullanıcı deneyimi, arayüz ve uygulamalar da geliştirilirken, proje süreci, Arçelik'in tasarım ve mühendislik ekiplerinde görev yapan uzmanların mentörlüğünde yürütüldü.

Sektör profesyonelleri dönem boyunca öğrencilere endüstriyel standartlar, sürdürülebilirlik ve pazar beklentileri konusunda rehberlik etti.

Malzeme seçiminden ileri üretim tekniklerine, kullanıcı deneyiminden çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine kadar endüstriyel tasarımın farklı bileşenlerini kapsayan çalışmalar, santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen sergide ziyaretçilerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Soylu, lisans eğitiminde kurulan sektörel işbirliklerinin öğrencilerin iş dünyasının beklentilerini ve güncel pratikleri erken dönemde öğrenmesine katkı sağladığını belirtti.

Soylu, öğrencilerin, üniversite-sanayi işbirlikleri sayesinde portfolyolarını güçlendirme, networking, zaman yönetimi ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirme imkanı bulduğunu kaydederek, "2025-2026 güz döneminde Arçelik ile hayata geçirdiğimiz bu işbirliğinin, öğrencilerimizin üniversiteden iş hayatına daha donanımlı ve öz güvenli şekilde geçiş yapmalarına katkı sağladığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arçelik Beyaz Eşya Tasarımı Direktörü Özgür Mutlu Öz de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen tasarım eğitimi kapsamında genç tasarımcı adaylarının gelişimine katkı sunarken, farklı bakış açılarını birlikte değerlendirme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Öz, "Öğrencilerimizi, profesyonel hayatta karşılaşacakları tasarım problemleriyle tanıştırma imkanı yakaladık. Hem süreç hem de ortaya çıkan çalışmalar açısından oldukça verimli bir dönem geçirdiğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.