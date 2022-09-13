Tenis: İstanbul Challenger TED Open - Son Dakika
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Tenis: İstanbul Challenger TED Open

13.09.2022 13:28
Tenis: İstanbul Challenger TED Open

İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

TED Spor Kulübünde düzenlenen toplantıya, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, QNB Finansbank Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Direktörü Feyyaz Bicak, turnuva direktörü Melis Yafe ile sporcular Koray Kırcı ile Radu Albot katıldı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mehmet Tınaz, tamamen kendi imkanlarını kullanarak bu turnuvanın her zaman oynanmasını sağlayacaklarını belirtti.

Sporun birleştirici gücüne dikkati çeken Feyyaz Bicak ise "Sporu ve sporcuları desteklemeyi, onların gelişimine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Bu anlayışımızın bir parçası olarak İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası gibi kendi alanında dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinin paydaşı olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İstanbul Challenger TED Open, bu yıl QNB Finansbank'ın katkılarıyla ve TED Spor Kulübünün ev sahipliğinde 74. kez düzenleniyor.

İstanbul Challenger'da eleme turu, ana tablo ve çiftler olmak üzere 8 günde 3 set üzerinden toplam 74 müsabaka oynanacak. Ana tablo maçlarıyla devam eden organizasyon, 18 Eylül Pazar günü yapılacak tekler finaliyle tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Mehmet Tınaz, Finansbank, İstanbul, Tenis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tenis: İstanbul Challenger TED Open - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tenis: İstanbul Challenger TED Open - Son Dakika
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