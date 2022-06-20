İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak - Son Dakika
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İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak

20.06.2022 19:43
İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak

İstanbul'da, 4 liradan satılması bile henüz resmi onay almayan 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, resmi olmayan zam kararını değerlendirdi. Çetin, "Girdi maliyetlerimiz son bir yılda çok arttı. Toprak Mahsulleri Ofisi fırınlara uygun fiyatla ekmeklik un satışı yapmaya devam etmezse ekmeğin fiyatı 7 TL'ye kadar çıkabilir" ifadesine yer verdi.

İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 TL'ye satılacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, resmi olmayan zam kararını değerlendirdi. Girdi maliyetlerinin arttığını belirten Çetin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uygun fiyatlı un satmaya devam etmezse fiyatın 7 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi.

Çetin açıklamalarında şunları söyledi:

"Fırıncı esnafı zor durumda ve ayakta kalabilmesi için üretmek zorunda. Biz de esnaf olarak, fahiş fiyata ekmek satmak istemeyiz. Ancak son bir yılda elektrik, doğal gaz, su, işçi maaşları, yani girdi maliyetlerimiz çok arttı. Bazı kalemlerdeki artış yüzde 300'ü geçti.

"FIRINCILAR CEZAYI GÖZE ALARAK ZAM YAPIYOR"

TMO desteğini tüm fırınlar alamıyor. Bu nedenle zarar etmemek için ekmeği şu an en az 5 TL'den satmak zorundalar. Fırıncılar, bu zamları 14 bin TL'lik cezai yaptırımı göze alarak yapıyor. TMO fırınlara uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapmaya devam etmezse ekmeğin fiyatı 7 TL'ye kadar çıkabilir.

"BAZI FIRINLAR EKMEĞİ DAĞITAMIYOR BİLE "

Bazı fırınlar, çalıştıracak personel bulamıyor. Çünkü işçi, belli bir ücretin altında çalışmıyor. Ekmeğin fiyatını esnaf yükseltmek istemez zaten, mevcut durumda da satış zor. Zamlandığı zaman satış yapmak daha da zor olacak. Geçen yıl, dağıtıma çıkan araçların kullandığı mazot 6-7 TL'den satılıyordu. Şimdi o da 30 TL oldu. Bazı fırınlar ekmeği dağıtamıyor bile.

"RESMİ TARİFE TEMMUZDA GELECEK"

210 gram ekmeğin 4 liraya çıkmasını onaylayan resmi tarife temmuzda çıkınca 250 gram ekmeğin 5 TL'den satılması resmi olarak da mümkün olacak. Fırıncı, ekmeğe zam talep ediyor. Bu talep onaylanana kadar maliyetler yine artıyor ve bizim talep ettiğimiz fiyat düşük kalıyor. Geçen sene 130 liraya aldığımız unun fiyatı bu yıl 550 liraya çıktı."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak - Son Dakika
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